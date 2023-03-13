Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 2023 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.

"BU YIL KAN DÖKÜLMEYECEK"

Jimmy Kimmel Oscar töreninden önce, Will Smith'in geçen yıl Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" diyerek espri yapmıştı...

İşte 2023 Oscar Ödül Töreni kırmızı halısından kareler...