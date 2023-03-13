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OSCAR'DA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK! Oscar Ödülleri'nde tüm dikkatler 'bej' halıdaydı

Oscar Ödülleri'nde şıklık yarışı! 'Halı bu kez kırmızı değil'

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Oscar heykelciklerini kaldıranlar kadar halıdan geçen ünlüler de ilgi gördü. Ancak bu yıl davetliler geleneksel kırmızı halı yerine, bej rengi halının üzerinden geçti

Giriş: 13.03.2023 - 08:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. 2023 Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi. Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti.

    "BU YIL KAN DÖKÜLMEYECEK"

    Jimmy Kimmel Oscar töreninden önce, Will Smith'in geçen yıl Chris Rock'a tokat atmasına atıfta bulunarak, "İnsanlar 'Bu yıl herhangi bir sorun olacak mı? Bu yıl herhangi bir şiddet olacak mı?' diye soruyor. Kesinlikle olmamasını umuyoruz. Kırmızı halı yerine şampanya rengi halıda karar kıldık ki kan dökülmeyeceğine dair ne kadar kendimize güvendiğimizi gösterelim" diyerek espri yapmıştı...

     

    İşte 2023 Oscar Ödül Töreni kırmızı halısından kareler...

  • Ana de Armas 

  • Rihanna 

     

  • Nicole Kidman

  • Cara Delevinge

  • Fan Bingbing 

     

  • Sofia Carson

     

  • Stephanie Hsu

  • Vanessa Hudgens

  • Ashley Graham

  • Winnie Harlow

  • Elizabeth Olsen

     

  • Ruth E Carter

  • Zoe Saldana

  • Allison Williams

  • Mindy Kaling

  • Florence Pugh

  • Eva Longoria

  • Jennifer Connelly

  • Tems

  • Cate Blanchett

     

  • Kate Hudson

     

  • Lady Gaga

     

  • Deepika Padukone

     

  • Jessie Buckley

     

  • Salma Hayek

     

  • Phoebe Waller Bridge

     

  • Rihanna

  • Jessica Chastain

     

  • Halle Berry

     

  • Michelle Yeoh

    *Haberin görselleri AA ve Splash tarafından servis edilmiştir. 

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