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        Haberler Dünyadan Oscar'lı oyuncu Jared Leto'ya birden fazla cinsel saldırı suçlaması

        Oscar'lı oyuncu Jared Leto'ya birden fazla cinsel saldırı suçlaması

        Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Jared Leto hakkında 9 kadın cinsel taciz suçlamasında bulundu. Bazıları, henüz reşit olmadıkları yaşlarda uygunsuz davranışlarla karşılaştıklarını iddia etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.06.2025 - 13:51
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        Birden fazla cinsel saldırı suçlaması
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        Ünlü oyuncu Jared Leto, cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya. Air Mail Gazetesi, 53 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ve müzisyenin kendilerine uygunsuz davrandığını, hatta bazıları reşit olmadıkları sırada kendilerine karşı uygunsuz davrandığını iddia eden 9 kadınla yapılan röportajları yayımladı. Kadınlar, Leto'nun uzun süredir bu tarz davranışları sergilediğini iddia etti. Adı açıklanmayan iddia sahiplerinden biri, "Uzun zamandır herkesçe bilinen bir sırdı" ifadesini kullandı.

        İddialar arasında, Leto'nun 16 yaşında bir kıza cinsel içerikli sorular sormak, 17 yaşında bir kızın önünde çıplak kalmak ve 18 yaşında bir kıza karşı cinsel taciz içeren eylemde bulunmak yer alıyor.

        Haberde, model Laura La Rue, ünlü oyuncuyla 2008'de, kendisi henüz 16 yaşındayken bir hayvan hakları etkinliğinde tanıştığını anlattı. Kendisini stüdyosuna davet etmeden önce onunla e-posta yoluyla bağlantı kurduğunu söyleyen Rue, Nisan 2009'da stüdyoyu ziyaret ettiğini ve burada Leto'nun kendisiyle flörtleştiğini söyledi.

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        "UYGUNSUZ HİÇBİR ŞEY OLMADI"

        Leto'nun temsilcisi suçlamaları reddeden bir açıklama yaptı. Temsilci, iletişimlerinin cinsel veya uygunsuz hiçbir şey içermediğini ve Laura La Rue'nun daha sonra Leto'nun kişisel asistanı olarak çalışmak için başvuruda bulunduğunu, etkileşimlerinde uygunsuz hiçbir şeyin olmadığını söyledi.

        Ancak Rue kişisel asistanlık pozisyonuna başvurduğu iddiasını reddetti ve 17 yaşındayken bir keresinde Leto'nun odadan "normalmiş gibi çıplak çıktığını" iddia etti.

        Başka bir kadın, Leto'nun Los Angeles'taki bir kafede kendisine yaklaşıp numarasını aldığı 2008 yılında 16 yaşında olduğunu söyledi. Günler sonra oyuncunun onu gecenin bir yarısı, kendi deyimiyle "en tuhaf, en iğrenç sesle" aradığını iddia etti. Kadın, Leto'nun uyuşturucu etkisi altında olabileceğini söyledi.

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        "35 YILDIR ALKOL VE UYUŞTURUCU KULLANMIYOR"

        Jared Leto'nun temsilcisi bu iddiaları sert bir şekilde eleştirerek, ABD'li oyuncunun 35 yıldır içki içmediğini ve uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

        Haberde ayrıca bir kadın, 2000'lerde 18 yaşındayken, Leto'nun evinde düzenlenen partilerden birine katıldığını ve oradaki en genç kişi olmadığını iddia etti. Partinin odak noktasının kızları çıplak yüzmeye ikna etmek olduğunu öne sürdü.

        Leto'nun temsilcisi, yayın kuruluşuna "Asla işe alım, şikayet veya uygunsuzluk olmadı" dedi. Oyuncunun birden fazla partisini düzenleyen gece hayatı organizatörü Brent Bolthouse da gazeteye yaptığı açıklamada, hiç kimsenin çıplak yüzdüğünü görmediğini söyledi.

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        #Jared Leto
        #cinsel saldırı
        #cinsel taciz

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