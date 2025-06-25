Osayi-Samuel'den 'hırsızlık' şikayeti

Ayşenur O, Samuel'in yurt dışına çıkış yaptığını ve kendisini daha sonra görmediğini belirterek, "Bu tarihten yaklaşık 1-1,5 ay kadar sonra bana Whatsapp üzerinden mesaj göndererek ikametine gittiğimizde kendisinin saatini çaldığımı iddia etti. Bunun üzerine ben kendisine 'Eğer böyle bir iddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim. Ben senin saatini çalmadım. Hatta saatini dahi görmedim.' dedim. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.