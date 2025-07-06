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        Haberler Spor Futbol İngiltere Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye veda - Futbol Haberleri

        Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye veda

        İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile 3 yılık sözleşme imzalayan Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak veda etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 21:42 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:54
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        Osayi-Samuel'den Fenerbahçe'ye veda!
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        İngiltere Championship ekibi Birmingham City'e transfer olan sağ bek oyuncusu Bright Osayi-Samuel, sosyal medya hesabından Fenerbahçe için veda mesajı yayımladı.

        FENERBAHÇE'YE VEDA

        Osayi-Samuel yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe aileme, son 4 yıl unutulmazdı. Sarı-lacivert formayı ilk giydiğim andan itibaren tutkunuzu, gururunuzu ve sarsılmaz desteğinizi hissettim. Birlikte zaferleri, zorlukları ve sonsuza kadar benimle kalacak anıları paylaştık. Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, sağlık ekibine ve personele: Bana güvendiğiniz, yol gösterdiğiniz ve her adımda desteklediğiniz için teşekkür ederim. Ve perde arkasında kalan, emekleri çoğu zaman fark edilmeyen herkese: Bu yolculuğu keyifli hale getirdiniz. Beni kendi ailenizden biri gibi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Buradan dolu bir kalple, sonsuz bir minnetle ve bu kulübe ve inanılmaz taraftarlarına karşı derin bir sevgiyle ayrılıyorum. Bu bir veda değil, görüşmek üzere" dedi.

        FENERBAHÇE, OSAYİ-SAMUEL'E VEDA ETTİ

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yolun Açık Olsun Osayi. 2020/21 sezonundan bu yana çubuklu formamızı büyük bir gururla taşıyan, mücadeleci ruhu, bitmeyen enerjisi ve samimi kişiliğiyle Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Bright Osayi-Samuel’e yeni kulübünde sonsuz başarılar diliyoruz. Geldiğin ilk günden bu yana sahaya her adım attığında terinin son damlasına kadar savaşan, tribünleri coşturan o azmin ve sahadaki o eşsiz tempon hep örnek olacak. Zorluklara karşı gösterdiğin direnç, sahadaki cesaretin ve her şeyden önemlisi camiamıza duyduğun aidiyet; hep hafızalarımızda kalacak. Gönlümüzde büyük bir iz bıraktın. Fenerbahçe formasıyla attığın her adımı, verdiğin her mücadeleyi gururla hatırlayacağız. Yolun açık, şansın bol olsun. Unutma; her zaman Fenerbahçe senin evin" denildi.

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