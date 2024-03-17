Siyah rengi gıdalarda doğal olarak oluşan bir renk olmaması sebebiyle iştahı kapatabiliyor. Bu, yiyeceklerin sentetik ve tazelik açısından eksik görünmesine neden olabilir. Ancak siyah rengi sofralarınızda kullanmanın bir başka yolu da mevcut. Asya Pasifik Pazarlama ve Lojistik dergisinde yapılan bir araştırma, tabak renkleri arasında en iştah açıcı olanın siyah olduğunu ortaya çıkardı.