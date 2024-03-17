Hangi renk iştahımızı nasıl etkiliyor?
Günlük yaşamımızda karşılaştığımız renkler, ruh halimizi ve kararlarımızın yanında iştahımızı da etkiliyor. Bazı renkler iştahımızı açarken; kimi renkler de tersine iştahı bastırabiliyor. İşte, farklı renklerin iştahımızı ve yeme düzenimizi nasıl etkilediğini merak edenler için iştah açıcı ve kapatıcı renkler...
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Renklerin insan psikolojisi üzerindeki etkisi yıllardır çeşitli makalelere konu oldu. Eğitim, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler Dergisi'nde yayımlanan bir çalışma, renk spektrumunu iki tarafa ayırarak rengin yeme davranışı üzerindekini etkisini ortaya koydu. Araştırma sonucunda bazı renkler iştah açarken; kimi renkler ise tokluk hissini kuvvetlendirdi. Peki, hangi renk iştihamızı nasıl etkiliyor?
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SICAK RENKLER İŞTAH AÇIYOR!
Aynı gıdaların üzerinde farklı filtreler bulunan bir anket kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda; katılımcıların, soğuk renk filtreleri yerine sıcak renk filtreli yiyecekleri tercih ettiği gözlemlendi.
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Buna göre araştırma sonucunda; sıcak renkli yiyeceklerin görünüş olarak daha iştah açıcı olduğunu gösterdi. İşte, özellikle Ramazan ayında sofra kurarken göz önünde bulundurulabilecek detaylar...
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KIRMIZI
Kırmızı, araştırmacılar tarafından iştahımızı en çok açan renk olarak seçildi. Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu durum, kalp atış hızınızı ve kan basıncınızı artırdığı bilinen kırmızıya karşı vücudun verdiği biyolojik tepkiden kaynaklanıyor. Kırmızı renk, vücudun metabolizmasını harekete geçirip daha fazla yeme isteğini artırırken, yemekle ilgili heyecan hissi yaratıyor.
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TURUNCU
4. Uluslararası Akıllı Teknolojiler için Biyo-Mühendislik Konferansı'nda sunulan araştırmaya göre; turuncu, heyecan verici ve dikkat çekici bir renktir. Sosyalleşmeyi teşvik ettiği düşünüldüğü için, iştah konusunda dolaylı bir uyarıcı olabilir.
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SARI
Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yürütülen araştırmalar, güneş ışığıyla olan ilişkisi nedeniyle sarının mutluluk ve enerjiyle ilişkilendirildiğini gösteriyor. Bu mutluluk hissi, insanların aşırı yeme ya da yiyeceğin besin değeriyle fazla ilgilenmeden belirli yiyeceklere aşırı düşkün olmalarını etkileme ithimalini doğuruyor. Sarı rengin, turuncu veya kırmızıyla birleştirildiği takdirde iştah artırma üzerindeki etkisi ise artıyor.
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YEŞİL
Yeşil renk bolluk, tazelik ve doğada bulunan bitkilerle ilişkilendirilir. Bununla beraber sebzelerin renginde olan yeşil bitkiler çoğu insanda sağlıklı bir besini çağrıştırdığı için iştah açıcı olarak nitelendirilebilir.
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DOĞADA BULUNMAYAN RENKLER İŞTAH KAPATABİLİR: MOR, MAVİ VE SİYAH!
Doğada fazla bulunmayan ya da yaygın olarak yenmeyen gıdaların renklerinin iştah kapatıcı olduğu düşünülüyor. Renk psikolojisi, mavi rengin sakinlik ve güven duygusu ürettiğinin bilindiğini gösterse de, bu duygular, sıcak renkler gibi iştahı uyarmıyor.
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Siyah rengi gıdalarda doğal olarak oluşan bir renk olmaması sebebiyle iştahı kapatabiliyor. Bu, yiyeceklerin sentetik ve tazelik açısından eksik görünmesine neden olabilir. Ancak siyah rengi sofralarınızda kullanmanın bir başka yolu da mevcut. Asya Pasifik Pazarlama ve Lojistik dergisinde yapılan bir araştırma, tabak renkleri arasında en iştah açıcı olanın siyah olduğunu ortaya çıkardı.
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KAHVERENGİ
Kahverengi, ekmek ve unlu mamullerle ilişkilendirilse de genellikle iştahı artıran bir renk olarak görülmez. Kahverengi, yanmış veya fazla pişmiş yiyeceklerle ilişkilendirilebildiği için iştah kapatan renklerden biri olduğu düşünülüyor.