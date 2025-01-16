Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Ortaokul öğrencisi buldu, Troya Müzesi'ne teslim etti

        Öğrenci bulduğu sikkeyi, Troya Müzesi'ne teslim etti

        Çanakkale'de bir öğrenci bulduğu 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti Çanakkaleli ortaokul öğrencisi Balıkesir'de gezerken yerde bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait yaklaşık 1000 yıllık sikkeyi Troya Müzesi'ne teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 09:21 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortaokul öğrencisi buldu, Troya Müzesi'ne teslim etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, bir gezi için Balıkesir'in Edremit ilçesine gitti.

        Burada gezdiği sırada yerde sikke bulan Islak, bunu okulun sosyal bilgiler öğretmeni Erdinç Özdinç ile Troya Müzesi'ne teslim etti.

        Müzede yapılan incelemede sikkenin, milattan sonra 10'uncu yüzyılla tarihlendirilen Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait olduğu belirlendi.

        Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, öğrenci Islak ve öğretmeni Özdinç'e gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

        Troya Müzesi'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        "Lapseki Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu öğrencisi Ali Osman Islak, Edremit’te bulduğu Doğu Roma İmparatorluğu Dönemi'ne ait sikkeyi, sosyal bilgiler öğretmeni Erdinç Özdinç eşliğinde müzemize teslim etti. 1934 senesinde henüz 11 yaşındayken müzemize bir Roma Dönemi steli bağışlayan Necdet ve geçtiğimiz sene evlerinin yakınında bulduğu sikkeyi bağışlayan 10 yaşındaki Onur Çimen'den sonra Ali Osman Islak üçüncü çocuk bağışçımız oldu. Kültür varlıklarımız Alilere, Necdetlere, Onurlara emanet. Geçmişimiz gibi geleceğimiz de onlara emanet. Çok yaşayın çocuklar."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Troya Müzesi
        #sikke
        #Çanakkale
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Gazze'de ateşkes açıklandı, İsrail saldırdı!
        Prim borcu olana hastane yok
        Prim borcu olana hastane yok
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Biden'a Trump sorusu: "Bu bir şaka mı?"
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık daha da düşecek! 5 bölgede yağış var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ateşkes açıklaması
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ateşkes sonrası mutluluklarını paylaştılar
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Ayrılık Çeşmesi adını nereden alıyor?
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        Cimbom'dan stoper operasyonu!
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        TikTok ABD'deki faaliyetlerini sonlandırmaya hazırlanıyor
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Kumpir can aldı! İş yeri sahibi tutuklandı
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Narkozdan sonra neden saçmalanır?
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Yüksel Güran için tahliye talebi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Suriye gümrük duvarı ördü, ihracat kilitlendi
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        İlkay Gündoğan heyecanı!
        "Dualarım seninle"
        "Dualarım seninle"
        Habertürk Anasayfa