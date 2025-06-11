Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2. dönem 2. ortak sınavları durumu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2. dönem 2. ortak sınav süreci devam ediyor. 6, 7 ve 10. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan bu ikinci sınavlar, Kurban Bayramı öncesinde başlamıştı. Bu kapsamda öğrenciler sınavların tamamlanıp tamamlanmadığını ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 1
MEB tarafından 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için uygulanan ortak sınavlar tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında, "Ortak sınavlar ne zaman sona erecek?" ve "Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları geliyor. İşte merak edilen tarihe dair detaylar...
- 2
ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ortak sınav sonuçları, 16-20 Haziran tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi Merkezi Sınavlar Sistemi üzerinden erişime açılacak.
- 3
ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için düzenlenen ortak sınavlar, 13 Haziran Pazar günü itibarıyla tamamlanmış olacak.
-