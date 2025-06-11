Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB 2. dönem 2. ortak sınavları durumu

MEB tarafından 6, 7, 9 ve 10. sınıflar için uygulanan ortak sınavlar tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konuların başında, "Ortak sınavlar ne zaman sona erecek?" ve "Sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" soruları geliyor. İşte merak edilen tarihe dair detaylar...