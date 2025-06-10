Ormanda insan kemikleri bulundu!
Giresun'da ormanlık alanda ilk incelemelere göre insana ait olduğu belirtilen kemikler bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giresun'da ormanlık alanda bulunan insan kemikleri incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.
AA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Ergence köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, ormanlık alanda kemikler olduğunu fark etti.
Olay yerinde yapılan ilk incelemede insana ait olduğu belirlenen kemikler, Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Başkanlığına gönderildi.
Jandarma Suç Araştırma dedektiflerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.