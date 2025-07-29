Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Ormana girişin yasak olduğu iller 2025: Hangi illerde ormana giriş yasağı var, yasak ne zaman kalkacak?

        Ormana girişin yasak olduğu iller 2025: Hangi illerde ormana giriş yasağı var, yasak ne zaman kalkacak?

        Türkiye peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Son edinilen bilgilere göre; Bursa ve Karabük'te alevlere karşı yoğun mücadele yürütülüyor. Orman yangınlarına karşı yoğun çalışmalar sürerken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Tedbir amaçlı alınan bu karar doğrultusunda yasaklar Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkacak. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 10:04 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Türkiye, yaz aylarının etkisiyle art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son gelişmelere göre, Bursa ve Karabük'te çıkan yangınlara karşı ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangınların önüne geçmek ve ormanları korumak amacıyla, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı karar doğrultusunda, 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Alınan bu önlemler kapsamında, yasaklar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, giriş yasağı Kasım ayına kadar kademeli olarak kaldırılacak. Peki, ormana girişin yasak olduğu iller hangileri ve yasak süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...

        • 2

          2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

          Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

          Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

          Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

          Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

          Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

          Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

          Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

          Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

        • 3

          2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

          Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

          Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

          Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

          Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

          Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

          Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

          Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

          İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

          Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

        • 4

          2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

          Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

          Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

          İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

          Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

          Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

          Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

          Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

        • 5

          2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

          Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

          Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

          Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

          Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

          Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

          Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

          Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

        • 6

          2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

          Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

          Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

        • 7

          2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

          Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

        • 8

          2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER

          Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

          Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

          Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

          Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

          Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Suça sürüklenen çocuklara “Minguzzi” ayarı! 
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Karabük'teki orman yangını devam ediyor! İşte son durum
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        Gazze'de 1 milyon kadın ve kız çocuğu açlıkla karşı karşıya
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        İstanbul'da havai fişek satışı 28'e kadar yasak!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        Gedson Fernandes, Rusya yolcusu!
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Gökalp İçer tutuklandı
        Gökalp İçer tutuklandı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        New York'ta gökdelene silahlı saldırı: 6 ölü
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        "Gazze'ye saldırılar durmazsa İsraillilere kapılar kapanacak"
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        Gelin arabasının çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        'Kiss Cam'e rağmen öpüşmedi
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        Fransa Başbakanı'ndan ticaret anlaşması yorumu
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        "Yüzüyor sandım, cansız beden çıktı!"
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Guardiola'dan şaşırtan karar!
        Habertürk Anasayfa