Ormana girişin yasak olduğu iller 2025: Hangi illerde ormana giriş yasağı var, yasak ne zaman kalkacak?
Türkiye peş peşe gelen orman yangını haberleriyle sarsılıyor. Son edinilen bilgilere göre; Bursa ve Karabük'te alevlere karşı yoğun mücadele yürütülüyor. Orman yangınlarına karşı yoğun çalışmalar sürerken, Orman Yangınları Mücadele Komisyonlarının kararı gereği 47 ilde tüm ormana girişler yasaklandı. Tedbir amaçlı alınan bu karar doğrultusunda yasaklar Eylül ayından itibaren başlayarak, Kasım ayına kadar kademeli olarak kalkacak. Peki, hangi şehirlerde ormana giriş yasak ve yasak ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
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Türkiye, yaz aylarının etkisiyle art arda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Son gelişmelere göre, Bursa ve Karabük'te çıkan yangınlara karşı ekipler yoğun çaba harcıyor. Yangınların önüne geçmek ve ormanları korumak amacıyla, Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonlarının aldığı karar doğrultusunda, 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Alınan bu önlemler kapsamında, yasaklar bölgelere göre farklılık göstermekle birlikte, giriş yasağı Kasım ayına kadar kademeli olarak kaldırılacak. Peki, ormana girişin yasak olduğu iller hangileri ve yasak süreci nasıl işleyecek? İşte detaylar...
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2025 KARADENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
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2025 MARMARA BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
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2025 EGE BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
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2025 AKDENİZ BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
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2025 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
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2025 DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
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2025 İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE ORMANA GİRİŞİ YASAKLANAN İLLER
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül