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        Haberler Dünya Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor: Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!

        Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor: Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!

        Kavurucu sıcakların etkisi altında olan Yunanistan'da son 13 günde 600'den fazla yangın çıktı. Ülke genelinde başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:44
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        • 1

          Kavurucu sıcakların etkisi altındaki Yunanistan, başta Rodos Adası olmak üzere günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

        • 2

          Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın, Malonas, Vatio ve Genadiyo bölgelerinde alevler tekrar yükselmeye başladı ve yeni tahliyeler yapıldı.

        • 3

          Tüm müdahalelere rağmen 9 gün önce başlayan yangın hala kontrol altına alınamazken alevler kuvvetli rüzgarların da etkisiyle şiddetini artırdı.

        • 4

          Öte yandan, Korfu Adası'nda başlayan yangın da sürekli yayılmaya devam ederken bölgede dün gece tedbir amaçlı bazı yerleşim birimleri boşaltıldı. Apraos ve Kalamaki bölgelerinde bazı ev ve işletmeler yangından zarar gördü.

        • 5

          "KUNDAKLAMA OLABİLİR"

          Kuzey Korfu Belediye Başkan Yardımcısı Nikos Muzakitis, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye verdiği demeçte, "bir noktada birden bire alevlerin görülmeye başladığını ve hemen bir arabanın olay yerinden ayrıldığını" öne sürdü.

        • 6

          Son günlerde bu tür olayları takip etmek için "alarm durumunda" olduklarını söyleyen Muzakitis, "Kundaklama olabilir." dedi.

        • 7

          13 GÜNDE 600'DEN FAZLA YANGIN ÇIKTI

          Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilyas, son 13 günde ülke genelinde 600'den fazla yangın çıktığını söyledi.

        • 8

          Yetkililer, Rodos ve Korfu adalarındaki yangınların ülke genelindekilerin en tehlikelileri olduğuna işaret ediyor.

        • 9

          Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboz'daki Platanistos bölgesinde, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

        • 10

          Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, CL-215 tipi uçağın bugün saat 14.52'de yangına havadan yapılan mücadele sırasında Platanistos bölgesinde düştüğü belirtilmişti.

        • 11

          Açıklamada, kazada 34 yaşındaki pilot Hristos Mulas ve 27 yaşındaki yardımcı pilot Periklis Stefanidis'in hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

        • 12

          TÜRKİYE DE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR

          Yunanistan’da devam eden orman yangınlarına yardım amacıyla Türkiye, İsrail, Mısır, Bulgaristan, İtalya, Malta, Fransa, Ürdün, Polonya, Romanya ve Slovakya yardım göndermişti.

        • 13

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya varmıştı.

        • 14

          Türkiye'den gönderilen uçaklar Rodos Adası'ndaki yangınlarda görev yapıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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