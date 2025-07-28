28 Temmuz 2025 saat 13:15

BAKAN YUMAKLI: RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle;

''Soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük’teki yangının enerjisi düştü, alan gayet iyi durumda. Belirli bölgelerde küçük tütmeler var. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Bu yangında 1 uçak ve 16 helikopter müdahale ediyorlar. İnşallah önümüzdeki saatlerde iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim. Bursa’da Harmancık yangını devam ediyor.

Kestel yangını büyük oranda söndü. Her iki yangınla mücadele ederken maalesef üzücü olay yaşadık. Tanker kaza yaptı ve 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Çok riskli bir haftadayız. Bu hafta için verilen bilgiler geçen haftadan bir miktar daha riskli olduğu ülkemizin. Tedbiri elden bırakmadan, dışarda ateş yakmayalım. Tüm bakanlık ve bakanlarımıza yerel yönetimlere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Açıklamalarımızla yalanlara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. İletişim Başkanlığımızla birlikte gündeme gelen konularla ilgili orman yangınlarıyla ilgili bir kitapçık hazırladık. İletişim Başkanlığımız yayınladı. Orada gündemde olan birçok konunun doğru halini bulabilirsiniz. Akşam üstü ya da yarın bilgilendirmelerimize devam edeceğiz.''