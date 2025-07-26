Orman yangınlarında son durum! Antalya, Karabük, Mersin, Bursa orman yangını söndürüldü mü?
Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya, Karabük, Mersin, Bursa orman yangılarında söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 76 yangınla mücadele ettiklerini belirterek, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu. Yangınların sürdüğü bölgelerde havadan ve karadan müdahale sürerken, orman yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışması başladı. Peki, "Antalya, Karabük, Mersin, Bursa orman yangını söndürüldü mü?" İşte Antalya, Karabük, Mersin, Bursa orman yangınında son durum...
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Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit etti. Antalya'nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerindeki yangın ise büyük ölçüde kontrol altına alınırken, Karabük'te devam eden yangın 60 saati aştı. Peki, "Antalya, Karabük, Mersin, Bursa orman yangını söndürüldü mü, devam ediyor mu?" İşte detaylar...
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ORMAN YANGINLARINDA SON DURUM
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 76 yangınla mücadele ettiklerini belirterek, "Ankara Eymir yangını tamamen kontrol altına alındı. Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı." dedi.
Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde, orman yangınlarındaki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bugünün orman yangınları açısından riskli olduğu yönünde açıklama yaptığını anımsatan Yumaklı, o açıklamadan sonra saat 12.10'da Ankara Eymir Gölü etrafındaki ODTÜ ormanlık alanında yangın meydana geldiğini bildirdi.
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Yumaklı, bu yangına hızlı şekilde havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek "Gerekli soğutma işlemleri de büyük oranda bitti. Saat 17.00 itibarıyla bu yangın kontrol altına alınmış oldu. Ankara'daki bu yangından sadece 5 dakika sonra Uşak Sivaslı'da daha önce kontrol altına aldığımız ve soğutma çalışmaları yapılan alanın yaklaşık iki kilometre ötesinde maalesef yeni bir yangın başladı." diye konuştu.
O bölgede soğutma çalışmaları devam ettiği için yanan alana birkaç dakika içerisinde hızla müdahale edildiğine işaret eden Yumaklı, bölgeye müdahaleye devam edildiğini söyledi.
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"Bursa'daki yangınlara müdahale devam ediyor"
Bugün en riskli bölgenin Güney Marmara ve Kuzey Ege olduğunu belirttiğini anımsatan Yumaklı, "Maalesef tam da bu noktada Bursa'da iki yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan iki ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar, şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması ve yerleşim yerine yakın olması hasebiyle bu iki yangınla ilgili belki çok yoğun bir ilgi alaka olabilir. Ancak arkadaşlarımız bütün gece diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler. " ifadelerini kullandı.
Yumaklı, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi zorluklara dikkati çeken Yumaklı, burada bir müddet daha yoğun biçimde çalışılacağını bildirdi.
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Yumaklı, bu yangınlardaki büyüme potansiyeline işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:
"Bunların dışında gün içinde başlayıp hızlı müdahaleyle söndürülen birçok yangın var. 'Çok riskli' olarak ifade ettiğimiz böyle bir günde, 28'i ormanlık, 48'i kırsal alanda olmak üzere 76 yangınla mücadele ettik. Özetleyecek olursak, Ankara Eymir yangını tamamen kontrol altına alındı, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Antalya Serik yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Böylelikle 3 ilimizdeki 4 yangında herhangi sorun kalmadı. Halihazırda devam eden ve bütün gece sürecek olan, umuyorum ki içlerinden birkaçı için güzel haberler vereceğimiz, Karabük Safranbolu, Uşak Sivaslı'daki ikinci yangın, Kahramanmaraş Onikişubat, Bursa Harmancık ve Bursa Kestel yangınları devam ediyor."
"En iyi yangın söndürmenin yolu bu yangının çıkmamasını sağlamak"
Yumaklı, son günlerde hava koşullarının tarihin en üst seviyesinde seyrettiğine işaret ederek Türkiye genelinde dün kırılan sıcaklık rekoruna dikkati çekti.
Orman yangınları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak orman yangınlarına karşı gökyüzünde uçaklarımızla, helikopterlerimizle, insansız hava araçlarımızla, karada 7/24 görev yapan orman kahramanlarımızla, kara araçlarımızla, AFAD, valilik, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla yani devlet olarak ne gerekiyorsa sahada varız. Biz hazırız ama aslında en iyi, hiç maliyetsiz, hiç problemsiz, hiçbir bedel ödenmeyecek yangın söndürmenin yolu, bu yangının çıkmamasını sağlamak." diye konuştu.
Yumaklı, bir kıvılcımın bir ekosistemi yok edebileceğinin altını çizerek vatandaşlardan olağanüstü bir hassasiyet beklediğini vurguladı.
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Bahçede yakılan bir mangalın, temizlikten sonra ateşe verilen bir çöp yığınının, sigara izmaritinin ya da anız yakılmasının yangına sebebiyet verebildiğini ifade eden Yumaklı, vatandaşlardan bunları yapmamalarını, yapanları uyarmalarını, en ufak bir duman ya yangın emaresi gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarını istedi.
Yumaklı, piknik alanlarında ve yol kenarlarında ateş yakılmaması gerektiğini de aktararak "yeşil vatan" adı verilen ormanların milli bir emanet olduğunu kaydetti.
Bursa Karahıdır Mahallesi tahliye ediliyor
Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.
Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.
Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.
Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.
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Zonguldak'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Topçalı Mahallesi'nde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar da yangına müdahale edebilmek için "pat pat" olarak adlandırılan tarım araçlarının yanı sıra traktörlerle de su taşıdı.
Elektrik kesintisi yaşandığı bölgede, alevler daha sonra Dağlar Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.
Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale ederken, alevleri söndürmek için mücadele edenlere ayran verildi. Güvenlik güçleri de şerit çekerek bölgeye giriş çıkışları yasakladı.
Bir polis memuru da yangın söndürme çalışması sırasında omzundan yaralandı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 3,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Karadeniz Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, gazetecilere, yangının yaklaşık 3,5 saat önce başladığını söyledi.
Yangının kontrol altında olduğunu belirten Yılmaz, "Umarım en kısa zamanda bitireceğiz. Tüm unsurlar burada. Yukarıda arkadaşlar kontrol altına aldılar. Aşağıdan da bir ekip müdahale ediyor. Umarım kısa süre sonra soğutma çalışmalarına başlayacağız. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir sorun şu anda görünmüyor. O anlamda bir sıkıntımız yok. Umarım az bir zaman sonra bu meseleyi nihayete erdireceğiz olumlu bir şekilde." dedi.
Yılmaz, yoğun bir dumanın olduğundan bahsederek, "Etkilenme oldu doğrudur ama öyle çok ciddi bir durum söz konusu değil. Bir memur arkadaşımız taş düşmesinden yaralandı. Onu da takip ediyoruz. Mücadele veriyoruz. Ülkemizin genelinde bu sıkıntı maalesef sürüyor. En kısa zamanda iyiye gider diye umut ediyoruz." diye konuştu.