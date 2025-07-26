"Bursa'daki yangınlara müdahale devam ediyor"

Bugün en riskli bölgenin Güney Marmara ve Kuzey Ege olduğunu belirttiğini anımsatan Yumaklı, "Maalesef tam da bu noktada Bursa'da iki yangın başladı. Harmancık'ta saat 16.06'da ve Kestel'de saat 17.40'ta başlayan iki ayrı yangına arkadaşlarımız müdahaleye başladılar, şu anda bu müdahale devam ediyor. Yol kenarı olması ve yerleşim yerine yakın olması hasebiyle bu iki yangınla ilgili belki çok yoğun bir ilgi alaka olabilir. Ancak arkadaşlarımız bütün gece diğerlerinde olduğu gibi bu yangına da müdahaleye devam edecekler. " ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Antalya Gazipaşa ve Mersin Silifke yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karabük Safranbolu'daki yangınla ilgili coğrafi zorluklara dikkati çeken Yumaklı, burada bir müddet daha yoğun biçimde çalışılacağını bildirdi.