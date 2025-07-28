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        Haberler Gündem Güncel Orman şehitleri için mevlit ve yağmur duası | Son dakika haberleri

        Çankırı'nın Özlü köyünde orman şehitleri için mevlit ve yağmur duası

        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde orman şehitleri için Mevlid-i Şerif okundu ardından yağmur duası yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 13:36 Güncelleme: 28.07.2025 - 13:36
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        Orman şehitleri için mevlit ve yağmur duası
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        Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Özlü köyünde yağmur duası yapıldı.

        Köy Merkez Camisi'nde düzenlenen programda, orman yangınında şehit olan 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsü başta olmak üzere tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu.

        İlçe Müftüsü Erdem Dulun'un yaptığı duanın ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

        Kaymakam Erkan Minuz, burada yaptığı konuşmada, orman yangınlarına karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

        Özlü Köyü Muhtarı Nadir Aydos da yangınlardan dolayı büyük üzüntü duyduklarını vurgulayarak, "Ciğerlerimiz yanıyor, 10 evladımızı şehit verdik. Allah'tan rahmet diliyor, vatanımız sağ olsun diyorum. Duamız kabul olsun inşallah. Katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

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