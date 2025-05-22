İl Müdürü Veysi Kaya'nın koordinesinde eğitimler düzenlediklerini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu: "İlimizde son olarak Orman İşletme İl Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi görevlileri, Munzur Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri ve bazı AFAD gönüllüleri için afet farkındalığı eğitimi düzenledik. Yaklaşık bir hafta boyunca bu ekiplere teorik ve uygulamalı olarak enkazda arama kurtarma eğitimleri verildi. Eğitimin son gününde enkazda arama kurtarma tatbikatı yaptık."