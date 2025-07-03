Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry sahnede ağladı

Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldığı haberinin ardından sahnede duygusal anlar yaşadı. 40 yaşındaki şarkıcı, Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Lifetimes Dünya Turnesi'nin son gösterisi sırasında sahnede gözyaşlarını tutamadı. Perry, gösterinin sonuna doğru kollarını başının üzerine kaldırmış ve elleriyle kalp şekli yaparken, sahnede ağladı.

"Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Avustralya. Bu, benim için dünyalar demek" diyen şarkıcı, daha sonra kendini toparlayıp "Şimdi 'Firework' şarkısını söyleyelim" diye seslendi.

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Katy Perry'nin sahnede duygusal anlar yaşadığı konserden birkaç gün önce, 48 yaşındaki ünlü oyuncu Orlando Bloom ile ayrıldığı haberi duyulmuştu. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan ve 2019'da nişanlanan çiftin, dört yaşında Daisy Dove adında bir kızı var.

Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe katılan Orlando Bloom ile Sydney Sweeney, Venedik sokaklarını birlikte gezdi.

Katy Perry'nin Avustralya'da sahne almasıyla aynı zamanda Orlando Bloom da Instagram'ından bazı alıntılar paylaştı. Bu sözler, Perry'ye gönderme olarak yorumlandı. Ünlü oyuncu, Buddha'nın; "Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir" sözünü yayımladı.

Orlando Bloom ayrıca, Daisaku Ikeda'nın 'Daily Encouragement' adlı eserinden bir alıntı olan; "Önemli olan ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir" sözüne sayfasında yer verdi. İlk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan Orlando Bloom ile Katy Perry, 2017'de kısa bir ayrılık yaşadı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına aldı. Orlando Bloom ile Katy Perry, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı.