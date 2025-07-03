Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry sahnede ağladı - magazin haberleri

        Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry sahnede ağladı

        Bir süre önce nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrılan Katy Perry, verdiği konserde gözyaşlarını tutamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayrılık sonrası ağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldığı haberinin ardından sahnede duygusal anlar yaşadı. 40 yaşındaki şarkıcı, Avustralya'nın Adelaide kentinde düzenlenen Lifetimes Dünya Turnesi'nin son gösterisi sırasında sahnede gözyaşlarını tutamadı. Perry, gösterinin sonuna doğru kollarını başının üzerine kaldırmış ve elleriyle kalp şekli yaparken, sahnede ağladı.

        "Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim Avustralya. Bu, benim için dünyalar demek" diyen şarkıcı, daha sonra kendini toparlayıp "Şimdi 'Firework' şarkısını söyleyelim" diye seslendi.

        REKLAM

        Katy Perry'nin sahnede duygusal anlar yaşadığı konserden birkaç gün önce, 48 yaşındaki ünlü oyuncu Orlando Bloom ile ayrıldığı haberi duyulmuştu. Yaklaşık 12 yıldır birlikte olan ve 2019'da nişanlanan çiftin, dört yaşında Daisy Dove adında bir kızı var.

        Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününe katılan Orlando Bloom ile Sydney Sweeney, Venedik sokaklarını birlikte gezdi.

        Katy Perry'nin Avustralya'da sahne almasıyla aynı zamanda Orlando Bloom da Instagram'ından bazı alıntılar paylaştı. Bu sözler, Perry'ye gönderme olarak yorumlandı. Ünlü oyuncu, Buddha'nın; "Her gün yeni bir başlangıçtır. Bugün yaptığımız şey en önemli şeydir" sözünü yayımladı.

        Orlando Bloom ayrıca, Daisaku Ikeda'nın 'Daily Encouragement' adlı eserinden bir alıntı olan; "Önemli olan ilk adımı atmaktır. Küçük bir korkunun cesurca üstesinden gelmek, bir sonrakini üstlenme cesaretini verir" sözüne sayfasında yer verdi.

        İlk olarak 2016'da Altın Küre partisinde tanışan Orlando Bloom ile Katy Perry, 2017'de kısa bir ayrılık yaşadı. Mart 2018'de barışan, 2019 Sevgililer Günü'nde nişanlanan Bloom ile Perry, Ağustos 2020'de kızları Daisy Dove'u kucaklarına aldı.

        Orlando Bloom ile Katy Perry, o yaz Japonya'da evlenmeyi planlasa da pandemi nedeniyle düğün törenini ertelemek zorunda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Katy Perry
        #orlando bloom
        #Ayrılık
        #konser

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Habertürk Anasayfa