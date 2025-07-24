Orkun Kökçü'den sorulara yanıt yok
Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü, Bebek'te görüntülendi
Giriş: 24.07.2025 - 09:53 Güncelleme: 24.07.2025 - 09:53
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Beşiktaş'ın, Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, bir bankadan çıkarken objektiflere yansıdı. Milli futbolcu, yaklaşık iki saat bankada kaldı.
Çıkışta basın mensuplarının sorularına yanıt vermeden VIP aracına binen Orkun Kökçü'nün, kendisine Beykoz'dan bir villa kiraladığı ve onun için banka işlemlerini halletmeye geldiği öğrenildi.
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