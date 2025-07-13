Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaş'ta!

Portekiz devi Benfica'dan Beşiktaş'ın yolunu tutan milli futbolcu Orkun Kökçü, çocukluk aşkı siyah-beyazlı formayı terletecek.

Beşiktaş, 24 yaşındaki orta sahayı, satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeni sezonda siyah-beyazlı formayı giyecek olan Orkun'un, kontratındaki şartların gerçekleşmesi durumunda "Kara kartal" ile 4 yıllık sözleşmesi devreye girecek.

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Beşiktaş'ı çocuk yaşlarda tribünlerde desteklediğini her fırsatta dile getiren ay-yıldızlı futbolcu, Portekiz ekibinden Avrupa'nın önemli liglerine sıçrama yapacağı noktaya yaklaşmış olmasına rağmen "Kara kartal"ı tercih etti.

Orkun'un bu tercihi, oyuncunun siyah-beyazlı kulübe aidiyet duygusunun yüksekliğini de ortaya koydu. REKLAM İyi performansının ardından Türkiye'ye gelen Orkun Kökçü, artık gönül verdiği siyah-beyazlı takımı başarıya ulaştırmak için sahada mücadelede edecek.

MARTİN KOEMAN KEŞFETTİ Orkun Kökçü'yü Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ronald Koeman'ın babası Martin Koeman keşfetti. Türk futbolcu, Groningen altyapısındaki ağabeyi Ozan Can Kökçü'nün 10 yaşında forma giydiği dönemde, kendi başına top oynadığı bir günde beğenilerek takımın scout ekibinde yer alan Martin Koeman tarafından antrenmanlara davet edildi. Bu teklifi kabul eden ve kariyer basamaklarına ilk adımını atan Orkun'un futbola başlangıç hikayesi de böylelikle başlamış oldu.

ALTYAPI EĞİTİMİNİ HOLLANDA'DA ALDI Orkun Kökçü, altyapı eğitimini doğup büyüdüğü Hollanda'da aldı. Futbola Olympia Haarlem altyapısında başlayan milli futbolcu, önce HFC EDO Haarlem ve daha sonra Groningen'e küçük yaşlarda transfer oldu. Genç orta saha, asıl çıkışını yapacağı ve şampiyonluklar yaşayacağı Hollanda temsilcisi Feyenoord'a ise 13 yaşında imza attı. REKLAM Hollanda Milli Takımı için seçmelere katılan Orkun, Feyenoord'un kendisini beğenmesi üzerine kariyerinin önemli adımlarından birine daha karar verdi ve Rotterdam temsilcisine katıldı.

HOLLANDA'DA ŞAMPİYON OLDU Ay-yıldızlı futbolcu, Feyenoord formasıyla ilk maçına 9 Aralık 2018'de Emmen deplasmanında çıktı. Orkun, ligin 15. haftasındaki müsabakada 1 kez ağları havalandırırken, 1 de gol pası kaydetti ve 4-1'lik galibiyette önemli rol oynadı. Rotterdam ekibiyle toplamda 175 maça çıkan 24 yaşındaki orta saha, 32 kez gol sevinci yaşadı. Feyenoord ile birer defa Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ve Hollanda Süper Kupası zaferi yaşayan Orkun, bir sezon sonra 2023-2024'te kariyerinde yeni bir sayfa açarak Benfica'ya transfer oldu.

BENFİCA, BÜYÜK YATIRIM YAPTI Orkun Kökçü, Portekiz 1. Futbol Ligi takımlarından Benfica'ya 2023-2024 sezonu başında yaklaşık 30 milyon avroya transfer oldu. Kayıtlara göre kulüp tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Orkun, gösterdiği performansla bunun karşılığını vermeyi başardı. REKLAM Milli futbolcu, ay-yıldızlı oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Benfica taraftarlarının en güvendiği isimlerden biri olurken kalitesini Avrupa futbolunda kanıtladı. BRUNO LAGE İLE YAŞANAN TARTIŞMA Orkun Kökçü, ABD'de düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile tartışma yaşadı. Auckland City maçında oyundan alındığı sırada Lage ile kısa süreli bir tartışma yaşayan Orkun, daha sonra yedek kulübesinde maçı takip etmişti. Yaşanan tartışmanın ardından açıklamalarda bulunan Orkun, "Kazanmayı seven bir insanım. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Böyle şeyler olabiliyor." ifadelerini kullanmıştı.

BENFİCA SERÜVENİ Benfica'da iki sezon forma giyen Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde de kalitesini gösterdi. Orkun, toplam 98 maça çıktığı Benfica'da 19 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Milli futbolcu, Benfica'da birer defa Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupası zaferini yaşadı. REKLAM

MİLLİ TAKIM KARİYERİ Orkun Kökçü, alt yaş kategorilerinde Hollanda formasını giydi. Gelen davet üzerine önce Ümit Milli Takım'da görev alan Orkun, A Milli Takım formasıyla ilk maçına 6 Eylül 2020'de Sırbistan karşısında çıktı. O dönem teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde UEFA Uluslar B Ligi karşılaşmasında ay-yıldızlı formayla buluşan 24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise 41 kez milli formayı giydi. Ay-yıldızlı forma altında 3 kez gol sevinci yaşayan Orkun, Türk Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncuları arasına adını yazdırmayı başardı.