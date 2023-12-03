Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olacak proje üzerinde çalışma yaptıklarını söyledi. Ordu'ya ikinci bir kayak merkezi kurulacağını belirten Güler, "Bizim Çambaşı Yaylamızda kayak tesislerimiz vardı ama şimdi Göndeliç Tepesi'nde yeni bir kayak merkezi projesi başlatıyoruz. Buradaki pist uzunluğumuz kat kat daha fazla olacak. 4 bin hektarlık bir alan üzerinde bulunuyor. Çambaşı Yaylamızdaki kayak merkezimiz 136 hektar bir alana sahipti. En önemli özelik de, yükseklik açısından Çambaşı Yaylası'ndaki kayak merkezi (denizden) 1950 metre yükseklikteydi. Bu ise 2 bin 736 metre yükseklikte bulunacak. Çambaşı'nda kar 2.5 ay kalırken, burada 5 ay boyunca kar olacak. Burada yapılacak olan pistlerin toplam uzunluğu 120 kilometre olacak. Böylece muhteşem bir alan oluyor. Burada rakımın yüksek olması ile birlikte kar kalitesi de fazla olduğu için muazzam bir çekim merkezi olacak. Günlük kapasite 70 bin kişiye kadar çıkabilecek. Dolayısı ile yeni bir tesis olacak" diye konuştu.