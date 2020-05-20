Onyekuru müjdesi

İspanya basınından, "sport.es" sitesinin haberine göre; Monaco önümüzdeki sezon için bonservisine sahip olduğu 30 oyuncuyla yollarını ayıracak. Bunlardan biri de Onyekuru... Nijeryalı futbolcunun yeniden Galatasaray'a kiralanabileceği konuşuluyor.

LEMİNA İŞİ ZOR

Öte yandan Southampton, Lemina'yı satmak istiyor ancak Galatasaray'ın bu oyuncuya 8 milyon euro bonservis bedeli ödemesi zor. Oyuncu için kiralık formülüne sıcak bakılmazsa Lemina, İngiltere'ye dönecek.