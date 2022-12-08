"DATÇA'DA YAŞIYORUM"
Yaşamını Datça'da sürdüren müzisyen Fuat Saka, "İstanbul çok yorucu bir şehir haline geldi. 18 senedir Datça'dayım. Bir haftadır İstanbul'dayım eşime 'haydi gidelim' diyorum" ifadelerini kullandı.
1980 darbesinde Türkiye'yi terk eden Saka, "Resim öğretmeniydim. Politik görüşlerimizinden dolayı tutuklamalar oldu. Ortalık karışıktı. Devrimci bir insan olarak pazarlık yaparak dönemezdim. Paris ve Almanya'da yaşadım. Vatandaşlıktan çıkarılmıştım. Sonra pasaport verip, özür dilediler." şeklinde sözlerini sürdürdü.