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Onur Ünlü'den Hazar Ergüçlü açıklaması: Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz

Onur Ünlü: Özel hayatımızla gündeme gelmeye çalışan insanlar değiliz

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', dün akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de senarist ve yönetmen Onur Ünlü oldu. Hazar Ergüçlü ile aşk yaşayan Ünlü, özel hayatıyla ilgili gelen eleştilere yanıt verdi

Giriş: 08.12.2022 - 10:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fatih Altaylı, dün akşamki programında senarist-yönetmen Onur Ünlü, müzisyen Fuat Saka, oyuncu Selen Uçer ve yemek yazarı Sahrap Soysal'ı ağırladı. Programın ilk bölümünde Onur Ünlü, sektöre giriş hikayesini anlattı.

  • Ünlü, "Anadolu Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Marmara Üniversitesi'nde de yüksek lisans yaptım. "Ben de acaba bu sektörde yapabilir miyim?" diye düşünürken, senaryolar yazmaya başladım. Osman Sınav'ın asistanı arkadaşımdı. 24-25 yaşlarında 'Deli Yürek' dizisinde çalıştım. Çok tecrübesizdik ama ustalarla çalıştık" dedi.

  • "HAYATIMIN EN MUTLU GÜNÜ..."

    Onur Ünlü, "Sonrasında 2006'da ilk filmim 'Polis'i yazdım, sağolsun Haluk Bilginer destek verdi ve Özgü Namal ile filmimde rol aldı. Sibel Can'ın rol aldığı 'Berivan' dizisinin ekibinde Sermiyan Midyat ile beraberdik. Sermiyan Midyat'ın Haluk Ağabey ile bir oyunu vardı. Onun vasıtasıyla tanıştık. Haluk Ağabey, senaryoyu okudu sevdi 'ne zaman çekiyoruz?' dedi. Hayatımın en mutlu günüdür. Haluk Ağabey'e 'İlk filmimde neden oynadın?' diye sordum, o da 'Bu senaryoyu yazan kişinin çekebileceğini düşündüm.' dedi. O filmde harama hile karıştırmadım yani saf bilgiyle girdim sete" ifadelerini kullandı.

  • "DİZİDEN KAZANDIĞIMIZI SİNEMAYA YATIRDIK"

    14 filmi olan Onur Ünlü, "Sonrasında hep 'tuhaf' filmler yaptım. Bundan dolayı da belli bir yere gelene kadar yapımcılar da 'al şunu çek' demedi. Kendi kendimi finanse etmek durumunda kaldım. Bunu yakınmak için söylemiyorum. Sonrasında 'Leyla ile Mecnun'a başladık ve dizi tuttu. Bu yapımdan kazandığımız parayla 3 film çektik. Kazandığımızı sinemaya yatırdık" şeklinde sözlerini sürdürdü.

  • "LEYLA İLE MECNUN BÜYÜK BİR MESLEKİ TATMİNDİ"

    Onur Ünlü, 'Leyla ile Mecnun' ile ilgili, "Kendi mizahımızı yaptık. Büyük bir mesleki tatmindi. Bu yüzden daha ok iştahla çektik diziyi." dedi.

    Öte stand-up yapan Onur Ünlü, "Ben aslında rapçi Eminem olmak isterdim. Rap sanatçısı olmadığım için stand-up komediyi de o alanı sanki rapçiler gibi doğrudan bir şeyi söylüyorsun anında geri dönüş alıyorsun. Sana ait bir alan var, insanlar toplanıyorlar üstelik para da veriyorlar. Çok büyük şeyler yapmıyorum zaten 50-100-200 kişilik salonda çıkıyorum. Lafı doğrudan bir hiphopçu gibi söyleme fikri hoşuma gidiyor" diye konuştu.

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