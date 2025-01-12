Onur Seyit Yaran askerden döndü

Oyuncu Onur Seyit Yaran, vatani görevini Amasya / 15'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda yaptı.

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Bedelli askerlik yapan Onur Seyit Yaran, dönünce sosyal medya üzerinden askerlik fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

"OKURKEN BOĞAZIMI DÜĞÜMLEDİ"

Ünlü oyuncu, ayrıca bir şiir defterine ait olan sayfaları da yayımlayarak askerde kendisini etkileyen bir olayı anlattı ve şu ifadeleri kullandı: Bedelli askerlik görevimi tamamlamış bulunmaktayım. Amasya'da geçirdiğim süre boyunca beni en etkileyen olaylardan birini sizinle paylaşmak istedim. 6 aylık askerlerden birinin bana şiir defterini hediye etmesi, günlerce okurken boğazımı düğümledi. İsim veremiyorum. Çünkü vermemi istemedi. Umarım ilerleyen günlerde bu güzel adamı İstanbul'da misafir edip, sizlere kendisini gösterebilirim. Defterdeki şiirlerden birini çerçeveletmek üzere kopardım, ektedir.