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        Haberler Spor Transfer Onur Bulut resmen Başakşehir'de - Futbol Haberleri

        Onur Bulut resmen Başakşehir'de

        Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Onur Bulut'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 19:22 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:22
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        Onur Bulut resmen Başakşehir'de
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        Başakşehir, Beşiktaş'tan milli sağ bek Onur Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.

        Başakşehir'den transferle ilgili yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

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