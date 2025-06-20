Onur Bulut resmen Başakşehir'de
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, Beşiktaş'ın sağ bek oyuncusu Onur Bulut'u kadrosuna kattı.
Giriş: 20.06.2025 - 19:22 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:22
Başakşehir, Beşiktaş'tan milli sağ bek Onur Bulut'u kadrosuna kattığını açıkladı.
Başakşehir'den transferle ilgili yapılan açıklamada, 31 yaşındaki savunmacı ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Kulübümüz, son olarak Beşiktaş JK forması giyen Onur Bulut ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Onur Bulut'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.
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