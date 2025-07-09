Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        95
        Fenerbahçe
        FB
        84
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        64
        Beşiktaş
        BJK
        62
        Rams Başakşehir
        İBFK
        54
        ikas Eyüpspor
        EYP
        53
        Trabzonspor
        TS
        51
        Göztepe
        GÖZ
        50
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        47
        Tümosan Konyaspor
        KON
        46
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        45
        Bellona Kayserispor
        KYS
        45
        Gaziantep FK
        GFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        44
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        37
        Net Global Sivasspor
        SVS
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        26
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Onur Bulut: Beşiktaş'a uyum sağlayamadım - Beşiktaş Haberleri

        Onur Bulut: Beşiktaş'a uyum sağlayamadım

        RAMS Başakşehir'in yeni transferi Onur Bulut, Beşiktaş'ta çeşitli nedenlerle istediği performansı ortaya koyamadığını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:27 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Beşiktaş'a uyum sağlayamadım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        RAMS Başakşehir'in Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki oyuncu Onur Bulut, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "ÜÇ DÖNEMDİR BAŞAKŞEHİR'E GELMEK İSTERDİM"

        Transferiyle ilgili görüşlerini paylaşan Onur Bulut, "Açıkçası mutluyum. Bayağı zamandır gelmek istiyordum. Yaklaşık 1,5 sene olması lazım. Üç dönemdir Başakşehir'e gelmek istiyordum. Bugüne nasip oldu. Çağdaş hocanın yanında olmak istiyordum. Alanyaspor'da ve Kayserispor'da beraberdik. Çağdaş Atan'ın nasıl futbol oynatmak istediğini gayet iyi bildiğim ve kendimi rahat hissettiğim için buraya gelmek istedim." dedi.

        REKLAM

        Başakşehir'de başarılı olmak istediğini belirten Onur, "Kesinlikle oynamayı özledim. İstikrarlı bir şekilde 90 dakika oynamak her futbolcu için en önemlisi. Ne kadar antrenman yapsan ve ekstra çalışsan da maçtaki öz güveni ve hissi başka hiçbir yerde alamazsın. Burada inşallah yine devamlılık sağlamak ve sürekli 90 dakika oynayıp eski formuma gelmek istiyorum." diye konuştu.

        "BAŞAKŞEHİR, DÖRT BÜYÜKLERDEN SONRA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ"

        Onur Bulut, Başakşehir'in birçok açıdan farklı, büyük ve başarılı bir kulüp olduğunu kaydetti.

        Turuncu-lacivertli takımda kalıcı olmak istediğini aktaran 31 yaşındaki sağ bek, "Kariyerim burada bitse bana uyar. Başakşehir, dört büyüklerden sonra Türkiye'nin en büyük kulübü. Dört büyükler haricinde iki şampiyon var, Bursaspor ve Başakşehir. Büyük ve farklı bir kulüpte olduğumu düşünüyorum. İlk günden beri hissettiğim, başkanlarla konuştuğum şeyi duyduktan sonra daha da netleşti. Gerçekten farklı bir kulüp olduğuna inanıyorum. Çok başarılı bir kulüp olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da bu sene büyük bir başarı elde etmek istiyoruz. İlk 16'ya ya da ilk 8'e girmek istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

        REKLAM

        "BEŞİKTAŞ'A UYUM SAĞLAYAMADIM"

        Onur Bulut, 2,5 sezon formasını giydiği Beşiktaş ile çeşitli gerekçelerle uyuşamadığını ve istediği performansı sergileyemediğini vurguladı.

        Siyah-beyazlı ekipteki kariyerini değerlendiren Onur, şunları kaydetti:

        "İlk yarım sezon çok iyi gitti. Şenol Güneş ile 20'den fazla maçta hiç kaybetmedik. Ondan sonra kırılma anı oldu. Futbolda oluyor böyle şeyler. Olmadı diyelim. Bazen bir oyuncu bir takıma gider, çok iyi futbolcu olsa da istediği ve herkesin beklediği performansı sergileyemiyor. Takımla mı olmuyor, değişik şeyler çıkıyor ortaya. Ben de onu yaşadım. Benimle Beşiktaş olmadı maalesef. Keşke olsaydı diyorum. Her yerde başarılı olmak isterim ama olmadı. Beşiktaş'ta ilk dönemler çok oynadım. Genelde oynuyordum. Geçen sezon tabii istediğim gibi oynayamadım. Takım da iyi gitti ama sonra düşüş yaşadı. Geçen sene 2 kez teknik direktör değişti. Ondan önce 5-6 hocayla çalıştım. Kötü bir döneme denk geldi. Böylesi nasipmiş, yapacak bir şey yok."

        REKLAM

        Futbolcuların kariyerinde iniş çıkışlı dönemlerin olabileceğini anlatan Onur Bulut, "Adım adım ilerliyorsun. Ya da bir geri adım atıyorsun. Sonra 2 adım yine tırmanıp devam ediyorsun. Futbolda sadece düz bir şekilde ilerleyeceksin diye bir şey yok. Bazen yokuş aşağı yuvarlanıyorsun. Sonra yine tırmanıp yukarılara çıkıyorsun. Dağlara tırmanıp oradan yine düşüş oluyor. Futbol sadece düz bir şekil olsa herkes futbolcu olurdu." ifadelerini kullandı.

        "ÇAĞDAŞ HOCANIN MANTALİTESİ, KAFAMDAKİ FUTBOLLA ÇOK UYUŞUYOR"

        Onur Bulut, Çağdaş Atan'ın kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, 45 yaşındaki teknik adamla yeniden çalışma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Alanyaspor'da ve Kayserispor'da Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, "Çağdaş hocanın her yönünü beğeniyorum. Futbol mantalitesi, çalışma isteği, oynatmak istediği futbol... Hoca olmak istesem ilk önce Çağdaş hocanın yanına giderek ondan daha detaylı öğrenmek isterim çünkü benim kafamdaki futbolla çok uyuşuyor. Onunla tekrar çalışma fırsatı elde ettiğim için ekstra mutluyum. Futbolda en önemlisi topa sahip olmak, oyunu geriden kurmak ve önde baskı yapmak. Futbolun temellerinin bu olması gerekiyor. Takıma göre oynatmak lazım. Çağdaş hoca da bunu başarılı bir şekilde görüp sahaya yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu

        REKLAM

        "FUTBOLDA HER ŞEY MÜMKÜN"

        Onur Bulut, Süper Lig'de ilk ve tek şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda elde eden Başakşehir'in yeniden zirve yarışının içinde yer alabileceğine inandığını kaydetti.

        Turuncu-lacivertlilerin Süper Lig'de sıralama ve Avrupa kupalarına katılma konusunda istikrarına dikkati çeken Onur, "Futbolda her şey mümkün. Geçen sezonun sürpriz takımı Samsunspor. Transfer yapamadı. Transfer yasağına rağmen 3. olmayı başardılar. Sadece kadro değeri ve aldığın yıldızlarla top oynanmıyor. Öyle olsa futbol çok basit olurdu. Bu yüzden maçlar sahada kazanılıyor. Maçları orada kazanmak zorundasın." diye konuştu.

        "KIRILMA ANIM, TRABZONSPOR MAÇINDAKİ ASİSTİM"

        Onur Bulut, Kayserispor'da forma giydiği dönemde 2 Ekim 2021'de Trabzonspor ile oynadıkları maçta yaptığı asistin kariyerindeki kırılma anı olduğunu söyledi.

        Söz konusu müsabakanın ardından kariyerinde yükselişe geçtiğini anlatan 31 yaşındaki sağ bek, "Türkiye'de bu maçtan sonra Onur Bulut ismi duyulmaya başlandı. Kayserispor'da oynadığım dönemde sahamızda Trabzonspor ile oynadığımız maç vardı. 1-0 mağlup duruma düştük. 41. dakikada asist yaptım, Emrah Başsan kafa golü atmıştı. Soyunma odasında Hikmet hoca bana geldi. İlk yarıda serbest vuruş pozisyonu olmuştu, hızlı oynamıştım ve topu kaptırmıştım. Top, direkten auta çıkmıştı. O asisti yapmasaydım Hikmet hoca beni oyundan alacakmış. Ondan sonra kariyerimde devamlılık geldi ve istikrarlı oynamaya başladım. Asistler ve gol geldi. Orası benim kırılma anımdı." şeklinde görüş belirtti.

        Beraber forma giydiği en iyi oyuncunun Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva olduğunu belirten Onur bulut, doğduğu ve kariyerine başladığı Almanya ile Türkiye arasında futboldaki en büyük farkın mantalite olduğunu sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        Kartalkaya'da 3'üncü gün! Savunmalar devam ediyor
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        TFF açıkladı: Stadyumlara girişte yeni dönem!
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi açıklandı
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Orkun Kökçü'de sona doğru!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Yola aniden fırlayan geyik ölüme yol açtı!
        Osimhen'de mutlu son!
        Osimhen'de mutlu son!
        Aşkla moral arıyor
        Aşkla moral arıyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Beton fabrikasını 45 yılda eve dönüştürdü
        Taremi sürprizi!
        Taremi sürprizi!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        1913'ün rekoru hala kırılmadı!
        Yılan derisine ilginç talep
        Yılan derisine ilginç talep
        Birlikte görüntülendiler
        Birlikte görüntülendiler
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        "Beyaz yakalı ev alma hayalini kaybetti"
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Riskli bölgelerde yaşayanlara kene uyarısı: Halsizlik, kas ağrısı, ateş varsa dikkat!
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Katil ağabeyin ifadesi ortaya çıktı
        Ceketin altında Irina var
        Ceketin altında Irina var
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Habertürk Anasayfa