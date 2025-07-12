Onur Buldu ve Erdem Yener tatilde
SHOW TV'nin fenomen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncuları Onur Buldu ile Erdem Yener, Çeşme'de objektiflere yansıdı
Giriş: 12.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:32
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü oyuncular Onur Buldu ve Erdem Yener, Alaçatı'da görüntülendi.
Her yaz mutlaka Çeşme'ye giden ikili, Alaçatı'da bir kafede görüntülendi. Yoğun bir kış dönemini geride bırakan Buldu ve Yener, tatilin keyfini çıkarmaya başladı.
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