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        Haberler Objektife Takılanlar Onur Buldu ve Erdem Yener tatilde - Magazin haberleri

        Onur Buldu ve Erdem Yener tatilde

        SHOW TV'nin fenomen programı 'Güldür Güldür Show'un oyuncuları Onur Buldu ile Erdem Yener, Çeşme'de objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 12.07.2025 - 11:32
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; ünlü oyuncular Onur Buldu ve Erdem Yener, Alaçatı'da görüntülendi.

        Her yaz mutlaka Çeşme'ye giden ikili, Alaçatı'da bir kafede görüntülendi. Yoğun bir kış dönemini geride bırakan Buldu ve Yener, tatilin keyfini çıkarmaya başladı.

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        #Erdem Yener
        #onur buldu

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