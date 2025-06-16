Önce şampanya sonra silahlar patladı!

İstanbul'da olay, dün saat 01.30 sıralarında Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32) eğlenmeye başladı.

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ŞAMPANYA YAN MASAYA SIÇRADI DHA'daki habere göre yine aynı bara gelen yan masadaki Anıl K. (35), kardeşi Alper K. (32) ve kuzenleri Yakup D. (31) ise masaya şampanya söyledi. Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.’nın üstüne sıçradı.

YAN MASADAKİLERE ATEŞ AÇTI Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması Osman B.’nin silahını alan Anıl K., yan masadakilere ateş açtı. REKLAM

ŞAMPANYA SIÇRADI DİYE KAVGA ÇIKTI Olayda Bahtiyar K. ayağından ve Anıl K.’nin kardeşi Alper K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., ise araçla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma Osman B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan Alper K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. REKLAM

BULGARİSTAN’A GEÇERKEN YAKALANDILAR Çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.’nin araçla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan’a geçiş yapacakları sırada Anıl K. ve Yakup D.'yi yakaladı. Diğer yandan koruma Osman B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin alınan ifadelerinde, şampanya patlattıktan sonra yan masada oturanlarla aralarında tartışma yaşandığı ardından da kavga çıktığını söylediği öğrenildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI Anıl K.'nin poliste daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlenirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Kavga sırasında ateş eden Anıl K. ile koruması Osman B. tutuklanırken; Yakup D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.