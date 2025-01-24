Ömer Korkmaz: Galatasaray maçından puan istiyoruz!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, 21. haftada Galatasaray deplasmanında sahne alacak. Yeşil-beyazlıların başkanı Ömer Korkmaz, mücadele öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "G.SARAY MAÇINDAN PUAN İSTİYORUZ" Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Galatasaray maçı da bunlardan birisi. Bizim için çok önemli maçlardan birisi olarak gözüküyor. Bu takımlara karşı oyuncularımız ekstra motive oluyorlar. Sonuçta önemli bir arenada oynuyor. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzon maçlarında oyuncular kendilerini sahneye sunuyor. Bu maçtan da puan alma hedefindeyiz.

"İÇ ÇEKİŞMELERİ BİZLERİ RAHATSIZ EDİYOR" Ülkenin her köyünde kasabasında futbol konuşuluyor. Bunun en büyük sorunu Anadolu takımlarının şehrinde yaşayan insanların İstanbul takımlarını tutması. Bizi güçlendirecek olanlar kendi taraftarlarımız. Bu tarz takımların iç çekişmeleri bizleri rahatsız ediyor. Bizim onlardan beklentimiz daha farklı. Çok büyük paralar harcanıyor ama UEFA Avrupa Ligi'ndeki sıralamalara bakıyorum... Başarılar istediğimiz seviyede değil.

"Fenerbahçe - Galatasaray rekabeti, Anadolu takımlarına zarar veriyor" sözleri... Her yıl kadrolar yapılırken bu takımlar Avrupa başarısı için yapılıyor ama günün sonunda Türkiye şampiyonluğu için kırıcı oluyoruz. İnsanlar sokakta bunun için kavga ediyor. Yarın Galatasaray maçından sonra da analizler, performanslar değil hakem konuşulacak. 🟢⚪️ Konyaspor'un İstanbul'da çıkış arayışı!



🎙️ Başkan Ömer Korkmaz, Satır Arası'na konuk olarak özel açıklamalarda bulundu. pic.twitter.com/hMfXtz95me — HT Spor (@HTSpor) January 24, 2025