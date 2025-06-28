Ömer Koç, Bodrum sezonunu açtı

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ömer Koç, Bodrum Yalıçiftlik açıklarında demirli teknesine İstanbul'dan helikopter ile geldi.

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Koç, helikopter pistinin çıkışında iki arkadaşı ile objektiflere yansıdı.

Köpeği de yanında olan ve spor giyim tarzıyla dikkat çeken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı, kendisini almaya gelen zodyak bot ile teknesine hareket etti.