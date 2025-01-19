Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Ömer Çelik: Siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın | Son dakika haberleri

        Ömer Çelik: Siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik, "Diyor ki 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Evet bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil, büyük bir ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 19.01.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ömer Çelik: Siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'daki Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen İl Gençlik Kolları 7'nci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Ömer Çelik, dün İl Başkanlığı görevine seçilen eski milletvekili Tamer Dağlı ve ekibine başarı diledi.

        Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Çelik, "AK Parti'mizin ve teşkilatlarımızın, Cumhur İttifakı'nın birliğinin, beraberliğinin, Türkiye için ne kadar büyük bir güç olduğunu, ne kadar büyük bir kıymet olduğunu, son gelişmelerle birlikte bir kere daha görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın Esad'a ‘Gideceksin ve bu suçlarının bedelini ödeyeceksin’ sözü de dış politikada, iç politikada defalarca söylediği gibi yine gerçek oldu. Türkiye kendi komşusunun haysiyet ve devrim mücadelesinde her zaman yanındadır. Bir gün bana sordular, dediler ki, 'Suriye'de Esad çökerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Esad'a çağrı yapıyor. Bu bilgisizliği neyle izah ediyorsunuz?' Dedim ki onun Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde ne olduğunun haberi yok ki Suriye'nin içinde ne olduğundan haberi olsun" diye konuştu.

        "SEN KIRMIZI KART GÖSTEREMEZSİN"

        Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ‘Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda yanıldı’ dediğini aktararak, şöyle konuştu:

        "Dün de söyledim. Suriye konusunda yanıldı mı yanılmadı mı? Git onu Şam'daki kardeşlerimize sor, Hama’daki, Humus’taki kardeşlerimize sor. Çıkmış diyor ki ‘Ben Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye kırmızı kart gösteriyorum.’ Futbolda yan hakemlerin kırmızı kart gösterme hakkı yok. Sen orta hakem değilsin. Sen kırmızı kart gösteremezsin. Orta hakem Ankara'da değil, orta hakem başka yerde. Özgür Özel bir kere daha topu taca attın. Daha nice sizin genel başkanınız Cumhurbaşkanımızla uğraşırken adı ‘Bay Kemal’ iken ‘Bay bay Kemal’ oldu. Diyor ki 'Yakında iktidarı devralmaya hazırlanıyoruz.' Ben de diyorum ki evet bir devir teslim olacak ama iktidar devir teslimi değil, büyük bir ihtimalle CHP Genel Başkanlığı'nda bir devir teslim olacak. Onun için siz kendiniz, aranızdaki devir teslime hazırlanın. Biz birlik, dirlik, kardeşlik içerisinde yol yürümeye devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Habertürk Anasayfa