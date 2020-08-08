Olympiakos'la olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan sağ bek Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a transferini açıkladı! Yunansitan'da yayın yapan Sport FM'e konuşan tecrübeli savunmacı "Artık hoşçakal deme zamanı. Burada altı harika yıl geçirdim. Hepinize, bana desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Olympiakos daima hayatımın bir parçası olacak. Olympiakos'u seviyorum, sizler benim ailem oldunuz" dedi.

"OLYMPIAKOS'TAN AYRILMAK ZOR BİR KARARDI"

Omar Elabdellaoui ayrıca "Olympiakos'tan ayrılmak zor bir karardı. Beni takımda tutmaya çalıştılar. Ancak Galatasaray'dan reddedemeyeceğim bir teklif aldım ve gitmeye karar verdim" diye konuştu.

Bu sezon 47 maça çıkan Norveçli oyuncu 44'üne ilk 11'de başladı. 1 gol, 2 asistle oynadı.