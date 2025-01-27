Omar Elabdellaoui'den emeklilik kararı!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, aktif futbol hayatını noktaladığını açıkladı.
Giriş: 27.01.2025 - 19:43 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:43
Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması giyen ve sarı-kırmızılılarda oynadığı dönem talihsiz bir kaza geçiren Omar Elabdellaoui, aktif futbol hayatını sonlandırdığını açıkladı.
33 yaşındaki Norveçli oyuncu G.Saray'da 20 maça çıkmış ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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