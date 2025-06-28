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        Haberler Bilgi Gündem Ölümüne Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümüne Aşk ne zaman çekildi?

        Ölümüne Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Ölümüne Aşk filmi, 28 Haziran Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Okan Ege Ergüven ve Soysal Demir'in kaleme aldığı film, Okan Ege Ergüven tarafından beyaz perdeye taşınmıştır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Ölümüne Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Ölümüne Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 17:18 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:18
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        • 1

          Ölümüne Aşk filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer ve Ayten Uncuoğlu’nun paylaştığı film, 2023 yılında vizyona girdi. Peki, "Ölümüne Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Ölümüne Aşk ne zaman çekildi?" İşte Ölümüne Aşk filmine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ÖLÜMÜNE AŞK KONUSU NEDİR?

          Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi’ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi’ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin’in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin’in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Timuçin, Tahsin ile Ayperi’ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin’in eli kolu bağlıdır. Ayperi’nin tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.

        • 3

          ÖLÜMÜNE AŞK OYUNCULARI KİMLER?

          Fulya Zenginer

          Murat Akkoyunlu

          Ayten Uncuoğlu

          Aslı Altaylar

          Suat Sungur

          Tuncay Beyazıt

          Bülent Çolak

          Kaan Yılmaz

          Hakan Dost Elver

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