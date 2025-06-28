ÖLÜMÜNE AŞK KONUSU NEDİR?

Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi’ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi’ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin’in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin’in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir. Parti yapacaklardır. Timuçin, Tahsin ile Ayperi’ye kötü davranmakla kalmaz, gecenin o saatinde hizmet etmek zorunda bırakır. Burnundan soluyan Tahsin’in eli kolu bağlıdır. Ayperi’nin tarçın yerine yanlışlıkla elmaların üstüne fare zehri dökmesi olayların çığırından çıkmasına neden olur. Artık Ayperi ve Tahsin 5 kişinin ölümünden sorumlu birer katildirler.