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        Haberler Bilgi Magazin Olmadı Kaçarız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Olmadı Kaçarız ne zaman çekildi?

        Olmadı Kaçarız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Olmadı Kaçarız filmi 19 Temmuz Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Erol Hizarcı'nın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Erkan Nurhan üstlenmektedir. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Olmadı Kaçarız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Olmadı Kaçarız filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2025 - 19:11 Güncelleme: 19.07.2025 - 19:11
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        • 1

          Olmadı Kaçarız filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Film, kendilerine sponsor olan otelin sahibine yardım etmeye çalışan iki sosyal medya fenomeninin hikâyesini konu alıyor. Peki, "Olmadı Kaçarız filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Olmadı Kaçarız ne zaman çekildi?" İşte 2022 yılında vizyona giren Olmadı Kaçarız filmi hakkında tüm merak edilenler...

        • 2

          OLMADI KAÇARIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Umut ve Emre takipçileri milyonları bulan iki fenomen arkadaştır. Muğla Belediyesi’nin davetlisi olarak etkinlik kapsamında Akyaka’ya gelirler. Akyakanın en şirin otelinin sahibi Ezgi ise belediyenin konaklama sponsorluğunu üstlenmiş bu sayede Umut’la Emre'yi otelinde ağırlama şansına sahip olmuştur. Ezgi, borç batağında bulunan oteline Umut’la Emre'yi ortak etmek için türlü yalanlara başvurur. Ezgi’nin cazibesine kapılan Umut ortaklığı kabul eder. Fenomenliklerini kullanıp otelin çok iş yapacağına inanan Umut İle Emre’nin başı dertten kurtulmaz. Daha ilk günden başlarına sardıkları Serhat Hemşire ise işleri onlar için çok zor bir hale getirecektir.

        • 3

          OLMADI KAÇARIZ OYUNCULARI KİMLER?

          Aykut Elmas, Halil İbrahim Göker, Ezgi Gizem Akdoğan, Gökhan Eksen, Ferit Okan Tokmak, Büşra Karaağaç, Elif Küçükkoyuncu, Caner Nalbantoğlu, Onat Bulut, Aslı Şimşek, Rüya Coriç

        • 4

          OLMADI KAÇARIZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          Filmin çekimleri Muğla'nın Menteşe ilçesi ve Akyaka Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

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