OLMADI KAÇARIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Umut ve Emre takipçileri milyonları bulan iki fenomen arkadaştır. Muğla Belediyesi’nin davetlisi olarak etkinlik kapsamında Akyaka’ya gelirler. Akyakanın en şirin otelinin sahibi Ezgi ise belediyenin konaklama sponsorluğunu üstlenmiş bu sayede Umut’la Emre'yi otelinde ağırlama şansına sahip olmuştur. Ezgi, borç batağında bulunan oteline Umut’la Emre'yi ortak etmek için türlü yalanlara başvurur. Ezgi’nin cazibesine kapılan Umut ortaklığı kabul eder. Fenomenliklerini kullanıp otelin çok iş yapacağına inanan Umut İle Emre’nin başı dertten kurtulmaz. Daha ilk günden başlarına sardıkları Serhat Hemşire ise işleri onlar için çok zor bir hale getirecektir.