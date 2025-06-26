Olgun Şimşek'in düşünceli tatili

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Olgun Şimşek, Bodrum'da tatil yapıyor. Bitez'deki bir plajda görüntülenen ünlü oyuncu, sıcaktan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

REKLAM advertisement1

Olgun Şimşek, tatilde olmasına rağmen bir hayli durgun ve düşünceliydi.

Bir süre yüzen Olgun Şimşek, daha sonra denizden çıkıp şezlonguna doğru yürüdü. Ünlü oyuncunun keyifsiz halleri objektiflere böyle yansıdı.