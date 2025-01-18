Ole Gunnar Solskjaer'ın kariyeri, taktiksel anlayışı ve Man Utd serüveni

Manchester United’a döndüğünde ise kulübün hem saha içinde hem de soyunma odasında zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Robertson, Solskjaer’in bu durumu olumlu bir atmosfere çevirdiğini belirtiyor:

“Kulüp zor bir dönemden geçiyordu ve soyunma odasındaki özgüven oldukça düşüktü. Ancak Solskjaer bunu hemen değiştirdi ve inanılmaz bir galibiyet serisine imza attılar."