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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer: Hepimiz için hayal kırıklığıydı - Beşiktaş Haberleri

        Ole Gunnar Solskjaer: Hepimiz için hayal kırıklığıydı

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sonucun hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 23:13 Güncelleme: 25.05.2025 - 23:22
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        "Hepimiz için hayal kırıklığıydı"
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        Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 2-1 yenildikleri Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN HEPİMİZ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞIYDI"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Solskjaer, istifanın gündeminde olmadığını belirterek "Haftaya maçımız var. 3. sıradaki pozisyonu elde etmek için savaşacağız. Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Bu tarz maçları takımımız kazanamadı. Bu maçları kazanmayı öğreneceğiz. Hepimiz için bugün hayal kırıklığıydı. Maç 1-1'ken riskler aldık. İki oyuncu soktuk, kazanmamız gerekirken kaybettik. Bodrum'a kazanmak için gideceğiz." diye konuştu.

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        "OCAK AYINDA FAZLA TRANSFER YAPAMADIK"

        Bu tür maçları kazanmaları gerektiğini vurgulayan Norveçli teknik adam, "Daha iyi bir kültür oluşturmak için buraya getirildim. Finansal olarak zorluklar yaşanan bir dönemde geldim. Ocak ayında çok fazla transfer yapamadık. Gelecek sezon kadrosunun nasıl olması gerektiği konusunda net bir fotoğraf var. Bu tarz maçları hedefe ulaşmak için kazanmamız gerekiyor. Buradaki oyuncu grubumuz her şeyini veriyor. Gösterdikleri tutumu eleştiremem. Bu maçları kazanmak için yeterince iyi değiliz. Bu sezon böyle geçti. Bazı konuların hoca olarak üzerine eğileceğiz ve transferler yapacağız." ifadelerini kullandı.

        "ALIŞMAMIZ GEREKEN BİR DURUM DEĞİL"

        Gelecek sezon gurur duyulacak bir takım kurmayı hedeflediklerini kaydeden tecrübeli teknik adam, "Taraftarlarımız harika. Gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar. 30 puan gerideyiz. Bu durum alışık olduğumuz, alışmamız gereken bir durum değil. Taraftar da zor durumda takıma destek verdi. Bu tutkuyu hissediyoruz. Seneye daha fazla sayıda maç kazanmak istiyoruz. Taraftarımız inanacak ve gurur duyulacak bir takım görmek istiyor. Umuyorum adım adım üst taraflara yaklaşmayı hedefliyoruz. Her maçı kazanabiliriz diyemem, çalışacağız. Ona göre bir kadro kuracağız. Her maça başlarken 'bu takım bu maçı kazanır' dedirtecek bir takım kurmak istiyoruz. Bugünkü maç gibi maçları kazanmamız gerekiyor. Zaferlere ulaşabilmek için bu maçları daha iyi oynamamız gerekiyor. Bugün yaşadığımız his en kötü hissiyat." değerlendirmesinde bulundu.

        Kazanmak için birçok şeyi denediklerini ancak gerçekleştiremediklerini aktaran Solskjaer, "Bir futbol takımı; taraftarlarına, çocuklara inanmak için bir şey vermelidir. Bütün taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık şampiyonluk yarışında olamadığımız için. Üzgünüm, özür diliyoruz. İstiyoruz, deniyoruz ama şu an yapamıyoruz. Taraftarlarımız galibiyetten sonra yürürken gurur dolu görmekten daha gurur duyulacak bir şey yoktur." diye konuştu.

        "KULÜPLERDE BAZI ŞEYLER ADIM ADIM OLUR"

        Solskjaer bir gün mutlaka şampiyon olacaklarına inandıklarını aktararak şunları kaydetti:

        "Hayaller kuruyoruz, kazanmayı umuyoruz. Gerçekçi de olmak lazım. Son 4 senede fazla puan farkıyla zirvenin gerisinde kaldı. Sadece yaklaşmayı hayal etmiyoruz. Bir şeyler başarmayı hayal ediyoruz. Kulüplerde bazı şeyler adım adım olur. Her departmanın birlikte çalışması gerekir. Son sezonlar zor geçmiş. Her şey kusursuz olsaydı bugün bu görevde olamazdım. Benim işim bu sürece katkıda bulunmak. Umuyoruz ki şampiyonluk yarışının içinde olalım. Şampiyonluk bir gün olacak ama şu an ne zaman olacağına cevap veremiyorum. Burada oturup şampiyonluklardan konuşmak yanlış olabilir çünkü bugün kaybettik. 3-4 sezondur takımımız kaybediyor. Şampiyon olmak için şampiyon gibi bir sezon geçirmeniz gerekir. Bu benden başlar, şampiyon gibi çalışıp sonunda şampiyonluğa ulaşırsınız."

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