UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadele öncesi HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"SHAKHTAR HIZLI BİR TAKIM"

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Rakibimiz iyi bir takım. Shakhtar, hızlı bir takım. Bugün derinde savunma yapıp, kontra oynayacaklarını düşünüyorum. Konsantrasyonumuz çok iyi. Uzun bir ara oldu. Taraftarımızın önünde oynayacağız. Hazırız. Oyuncularımın hazır olduğunu ve iyi maç çıkartacaklarını biliyorum.

"FİNALİ İSTİYORUZ"

Bizim hayalimiz bu, bunu (final) istiyoruz. Uzun bir macera. Bu maceranın ilk adımı bugün. Bugün isteğimizi göstermek istiyoruz. Taraftarımıza bir şeyler göstermek istiyoruz.