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        Haberler Bilgi Magazin Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler?

        Öldürme Arzusu filmi, beyaz perdenin ardından 8 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu Joe Carnahan, Michael Ferris, Scott Alexander, Larry Karaszewski'nin kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda, Eli Roth oturmaktadır. Peki, "Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler?" İşte Öldürme Arzusu filminin konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2025 - 19:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 19:20
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        • 1

          Öldürme Arzusu filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Film, Chicago merkezli bir cerrah olan Dr. Paul Kersey, ailesine saldıran suçlulardan intikam almasını konu alıyor. 2018 yılında vizyona giren film, zengin oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, "Öldürme Arzusu filminin konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          ÖLDÜRME ARZUSU FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Öldürme Arzusu, başarılı bir travma cerrahı olan Paul Kersey’nin (Bruce Willis) hikayesini merkeze alıyor. Paul, mesleki hayatında ölüm döşeğindeki hastaları kurtarmak için gece gündüz çalışırken, özel hayatında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Eşi Lucy (Elisabeth Shue) ve kızı Jordan (Camila Morrone) ile mutlu bir yaşam süren Paul’ün dünyası, evine düzenlenen vahşi bir saldırı sonrası altüst olur. Bu trajik olayda eşi hayatını kaybeder, kızı ise komada yaşam mücadelesi verir. Polisin failleri bulmakta yetersiz kalması üzerine Paul, adaleti kendi elleriyle sağlamaya karar verir. Mesleki becerilerini kullanarak bir intikam makinesine dönüşen Paul Kersey, suçluların peşine düşer ve şehirde bir kanunsuz kahraman haline gelir.

        • 3

          ÖLDÜRME ARZUSU OYUNCULARI KİMLER?

          Bruce Willis , The Grim Reaper olarak bilinen travma cerrahı ve tetikçi Dr. Paul Kersey rolünde

          Vincent D'Onofrio , Paul'ün kardeşi Frank Kersey rolünde

          Elisabeth Shue , Lucy Kersey, Paul'un karısı

          Dean Norris Dedektif Kevin Raines rolünde

          Kimberly Elise Dedektif Leonore Jackson rolünde

          Beau Knapp Knox rolünde

          Stephanie Janusauskas Sophie rolünde

          Camila Morrone, Jordan Kersey, Paul ve Lucy'nin kızı rolünde

          Jack Kesy Tate "Balık" Karp rolünde

          Ronnie Gene Blevins Joe rolünde

          Len Cariou , Paul'un kayınpederi Ben rolünde

          Kirby Bliss Blanton Bethany rolünde

          Wendy Crewson Dr. Jill Klavens rolünde

          Mike Epps , Paul'un iş arkadaşı Dr. Chris Salgado rolünde

          Luis Oliva Miguel rolünde

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