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        Haberler Spor Futbol Spor Toto 2. Lig Olcay Şahan'dan Altınordu sözleri! - Futbol Haberleri

        Olcay Şahan'dan Altınordu sözleri!

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da yönetimin karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Teknik Direktör Olcay Şahan, kırmızı-lacivertli kulübün layık olduğu yere yükseleceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:06 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:06
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        Olcay Şahan'dan Altınordu sözleri!
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        İzmir temsilcisinin başında 18 maçta 36 puan toplayarak maç başına 2 puan ortalaması yakalayan Olcay Şahan, ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda 0-0 biten İnegölspor karşılaşması sonrası görevden alındı.

        Genç teknik adam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk çocuklarına inanan ve başarılı olacağına inandığım Altınordu ile yolculuğumuz sona erdi. Ancak ben bu sistemin mutlaka başarılı olacağına inanıyorum. Bana bu imkanı sağlayan başta Seyit Mehmet Özkan olmak üzere kulübün profesyonellerine teşekkür ederim. Altınordu mutlaka layık olduğu yere yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

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