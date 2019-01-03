Trabzonspor'da Olcay Şahan, takımın kamp kadrosuna alınmadı. Takımdan ayrılacağı konuşulan milli futbolcu, sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Olcay'ın açıklaması şöyle:

"Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum.

Trabzonspor'da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiçbir hamle yapmayacağımı da bildirmek isterim."