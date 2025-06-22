Olcay Çakır Turgut: İlk hedefimizi gerçekleştirdik

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Olcay Çakır Turgut, "Bizim için çok önemliydi. Çünkü bir süredir gruplardan çıkamıyorduk. Ne yazık ki sakatlıklar gibi bazı şanssızlıklar yaşıyorduk. Bu bizim için ilk adımdı. Gruptan çıktık. Önümüzde çok uzun bir yol daha var. Burası tamam değil. Şimdi iki gün bir dinlenme sürecimiz var. Hazırlanacağız, dinleneceğiz. Tedavilerimizi olacağız. Sonrasında da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten tecrübeli basketbolcu, "En öncelikli hedefimiz ve hayalimiz gruptan çıkmaktı. Bugün ilk hayalimizi gerçekleştirdik. Tabii ki hayal kurmaya devam ediyoruz ama adım adım gidip yolumuza bakmamızın en iyisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayaller kurup sonrasında yolda kaza yaşadığımızda daha büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Daha çok üzülüyoruz. Açıkçası sonrasında bizim için çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Adım adım gidip inşallah yavaş yavaş istediğimiz yere ulaşırız." diye konuştu.

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Tüm takımın büyük bir uyum içinde olduğunu vurgulayan Olcay Çakır Turgut, "Takımda öyle bir enerji var ki gerçekten herkes birbirine çok bağlı. Herkes birbirinden inanılmaz enerji alıyor. Birinin modu düştüğünde herkes biraz düşüyor. Bir yandan da ben onların ablaları gibiyim. Bugün kötü oynadığım yerler oldu. Hatalar yaptığım yerler oldu. Kendime kızdığım noktalar oldu. Kenara geldim ve toparlandım. Kendim için değil bu arada, takım arkadaşlarım için. Çünkü benim enerjim onları çok etkiliyor, biliyorum. Herkesin birbirinin enerjisine ihtiyacı var. Bence böyle bir etkimiz var. O yüzden de bence sahada herkes çok güzel gözüküyor. Kim girerse girsin çok güzel gözüküyor. O yüzden çok mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı. Potanın Perileri çeyrek finalde! Haberi Görüntüle