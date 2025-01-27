Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Olafur Eliasson sergisi için son günler

        Olafur Eliasson sergisi için son günler

        Olafur Eliasson'un Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olma özelliğini taşıyan İstanbul Modern'deki "Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman" başlıklı sergi, 9 Şubat'ta sona eriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 00:15 Güncelleme: 27.01.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olafur Eliasson sergisi için son günler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Günümüzün en dikkat çekici sanatçılarından biri olarak kabul edilen Olafur Eliasson’un, “Senin beklenmedik karşılaşman” adlı sergisi 9 Şubat' kadar İstanbul Modern'de devam ediyor. Elisasson’un 30 yıllık pratiğindeki ilişkiler ağını gözler önüne seren sergi, sanatçının üretiminin merkezinde yer alan temaları farklı yönleriyle keşfetme imkânı sunuyor.

        Olafur Eliasson
        Olafur Eliasson

        Yeni üretimler de dahil olmak üzere 40’a yakın yapıt, sergide seyir ve yön bulma kavramlarıyla anlam kazanıyor. Sanatçının odaklandığı su, ışık, renk, algı, hareket, geometri ve çevre gibi başlıklara duyduğu ilgiyi yansıtan serginin küratörlüğünü, müzenin küratöryel ekibinden Öykü Özsoy Sağnak, Nilay Dursun ve Ümit Mesci üstleniyor.

        Çok yönlü üretim ekosistemi

        Sanatçının üretimlerinde öne çıkan yerleştirmeler ve mekâna özgü yapıtlar merkezinde kurgulanan, Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda sanatseverlerle buluşan “Senin beklenmedik karşılaşman”, farklı temalar arasındaki ilişki ve geçirgenlikleri gösteriyor.

        İstanbul Boğazı’nın dönüşen renklerini sergi alanına taşıyan ve sergi için özel olarak üretilen “Günbatımından şafağa, Boğaziçi” (2024), sanatçının renk üzerine yaptığı çalışmalar ve suluboyalarla devam eden sergi seyrine başlangıç oluşturuyor.

        Sanatçının yeni bir renk kuramı üretmek için başladığı “Renk deneyleri” serisinin parçası olan suluboya çalışmaları da sanatçının su, çevre ve renk eksenindeki üretimlerini yansıtıyor.=

        REKLAM

        Işık ve ışığın doğası da sergideki temalar arasında göze çarpıyor. Eliasson’un yapıtlarında öne çıkan mercekler, yansıtıcı yüzeyler, projeksiyonlar, renkli camlar ve kaleydoskoplar, sanatçının algı, mekân ve geometri üzerine yürüttüğü deneyleri müzeye taşıyor.

        İstanbul Modern'in Boğaziçi’yle ilişki kuran mimarisine eklemlenen "Günbatımı kaleydoskobu" (2005) ise, Boğaz’daki hareket ve manzarayı dönüştürerek sergi salonuna taşıyor. Yapıt, sergi kapsamında kent ve sergi mekânıyla kurduğu ilişkiyle özgün bir anlatıya kavuşuyor.

        Su temasının yanı sıra, Eliasson’un çevreyle olan ilişkisini görünür kılan yapıtları da sergi alanında ziyaretçilerle buluşuyor. İklim krizine ilişkin farkındalığı artırmak için projeler üreten sanatçının küresel ısınmanın etkilerine atıfta bulunan çalışmaları da sergide izleyiciyle buluşuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Olafur Eliasson
        #sergi
        #müze
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        MİT Başkanı Kalın, Şam'da Şara ile bir araya geldi
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        "Yangın merdivenlerinin kapısı tahtaydı!"
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        "Artık En-Nesyri diye bir gerçek var"
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        Gol düellosunda kazanan F.Bahçe!
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        "F.Bahçe bu oyuncularla bu sistemi oynayamaz"
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Yunanistan'da 2023 yılındaki tren kazası protesto edildi
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Telefondaki ahlaksızlara soruşturma
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Bakan Şimşek: Mali suçları önlemeye kararlıyız
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Antalya'da kazanan çıkmadı!
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Trump'tan Kanada'ya: ABD'nin eyaleti olması gerekiyor
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        Falezlerde tepki çekince yat limanında hayata geçirildi
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Barış Elma!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!
        Habertürk Anasayfa