Okullar ne zaman kapanacak, bu hafta mı sorusunun yanıtı öğrenciler, öğretmenler ve velilerin gündeminde. Son ders zili ardından yaz tatili arası vermeye hazırlanan ilkokul, ortaokul, lise kademesi 2024-2025 MEB takvimi üzerinden karne günü ile okulların kapanış tarihini sorguluyor. Öte yandan beklenen yeni dönemin çalışma takvimi de belli oldu. Yeni müfredatın da uygulanmaya başlayacağı gelecek eğitim-öğretim yılı oldukça önemli. Peki; okullar ne zaman kapanacak? İşte, yanıtı!