Okullar ne zaman kapanacak? 2025 MEB takvimi ile yaz tatili kaç gün sürecek?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanacağı tarih duyuruldu. Tatil planı yapan öğrenciler yaz tatilini iple çekiyor. "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yeniden gündemde. İşte okulların kapancağı tarih
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Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili süreci başlayacak. Hem öğrenciler hem veliler okulların kapanacağı tarihe odaklandı. MEB eğitim öğretim takvimi ile okulların kapanacağı tarih belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak?
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OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 takvimine göre yaz tatili 20 Haziran Cuma günü alınacak karnelerin ardından başlayacak.
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MEB 2024-2025 TATİL TAKVİMİ
MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025
İkinci ara tatil: 31 Mart - 4 Nisan 2025
Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025
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