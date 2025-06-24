Okullar ne zaman açılıyor? MEB 2025-2026 takvimi ile okulların açılış tarihi belli oldu!
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvime göre, yaz tatiline 20 Haziran'da giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, eylül ayında yeniden ders başı yapacak. Yeni döneme dair hazırlıklar sürerken, öğrenciler, veliler ve öğretmenler tatil planlarını da bu tarihe göre şekillendiriyor. İşte merak edilenler...
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Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı ama gözler şimdiden yeni eğitim yılı takviminde! Milyonlarca öğrenci ve veli “Okullar ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt ararken, MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini yayımladı. Tatil sonrası ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak. Peki, yaz tatili ne zaman bitecek, yeni dönem hazırlıkları ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.
İLK ARA TATİL NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.
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YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.