Yaz tatilinin sona ermesine kısa bir süre kala okulların açılacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmasının ardından; okulların açılacağı tarih, 1. dönem, 2. dönem ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanacağı tarih açıklık kazanmış oldu. Peki, "Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?" İşte yaz tatilinin sona ereceği tarih...