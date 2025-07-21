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        Haberler Bilgi Gündem Okullar ne zaman açılacak? MEB 2025-2026 takvimi ile okulların açılmasına kaç gün kaldı, ara tatil ve yaz tatili ne zaman?

        MEB 2025-2026 takvimi ile okullar ne zaman açılıyor?

        Milyonlarca öğrenci ve veli için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvimi açıkladı. Yaz tatilinin sona ermesine haftalar kala, yeni dönemin ne zaman başlayacağı ve ara tatil tarihleri belli oldu. Eğitim dünyasının merakla beklediği bu takvimle birlikte okullarda yeni dönemin yol haritası da netleşmiş oldu. Peki, MEB 2025-2026 takvimi ile okullar ne zaman açılacak, ara tatil ve yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.07.2025 - 21:18 Güncelleme: 21.07.2025 - 21:18
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        • 1

          Yaz tatilinin ardından gözler yeniden sınıflara çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini paylaştı. Yeni dönemin başlangıç tarihi, ara tatiller ve sömestr detayları resmi olarak duyurulurken; milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmenin planlamalarını bu tarihlere göre yapması bekleniyor. Eğitim maratonu, açıklanan takvim doğrultusunda yeniden şekilleniyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

          2025-2026 Eğitim yılında okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak.

          İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

          Birinci dönem ara tatili, 10-14 Kasım arasında yapılacak.

        • 3

          YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

          Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

        • 4

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          2025-2026 Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

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