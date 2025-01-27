Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor ve yaz tatili ne zaman?

Okulların açılış tarihi ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimine devam eden öğrenciler ve velileri tarafından araştırılmaya devam ediyor. MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini geçtiğimiz günlerde yayınlamış ve "okullar ne zaman açılacak?" sorusu yanıt bulmuştu. Peki, Okullar ne zaman açılacak, yarıyıl tatili ne zaman bitecek?