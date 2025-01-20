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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek, sömestr tatili ne zaman bitecek?

        Okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek, sömestr tatili ne zaman bitecek?

        Okullar 17 Ocak tarihinde kapandı. İlkolkul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1.dönem yarıyıl tatili başlamış oldu. 15 tatil dinlenmek için öğrenci, öğretmen ve veliler için oldukça kıymetli oluyor. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşarak kafa dinleyen öğrenciler ve veliler, planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek, sömestr tatili ne zaman bitecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2025 - 17:30 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:38
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        • 1

          Okulların ara tatile başlamış olmasıyla birlikte binlerce öğrenci tatil beldelerine doğru yola çıkmaya başladı. Yılın ilk ara tatilinin bu yıl 17 Ocak tarihine denk gelmesiyle, öğrenciler iki haftalık tatil yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?

        • 2

          15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

          17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte başlayan 15 tatil, hafta sonu tatilinin ardından bugün resmi olarak başladı. 2 haftalık tatil, 2 Şubat Pazar günü sona erecek.

          2.DÖNEM NE ZAMAN?

          2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla başlayacak.

        • 3

          İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

          İkinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

          20 Haziran'da ise yaz tatili başlayacak.

          YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

          Öğrencilerin merakla beklediği yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü okulların kapanması ile başlayacak.

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