Okulda çiçek hastalığı alarmı: Eğitime ara verildi

Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi’nde 2 ay önce 4 öğrencide çiçek hastalığı vakaları görülmesi üzerine okul yönetimi harekete geçti. Durumun İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne iletilmesinin ardından gerekli önlemler alınmaya başlandı. Okulların ara tatile girmesinin ardından ikinci dönemin başlamasıyla aynı sınıfta yeni hastaların görülmesi üzerine, 9/H sınıfında öğretim yılının sonuna kadar eğitime ara verildi.

Okul yöneticileri, çiçek hastalığına karşı alınan önlemlerin İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yakından takip edildiğini ve gerekli tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, Bandırma'daki bir lisede çiçek hastalığının görüldüğü ve okulun tatil edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan 'Bandırma Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi'nde çiçek hastalığı görüldü, okul tatil edildi.' şeklindeki haberler, gerçeği yansıtmamaktadır. Haberlere konu olan hastalık, iddia edildiği gibi çiçek hastalığı değil, çocukluk çağında görülen suçiçeğidir." ifadelerine yer verildi.

Okulun tatil edildiğine dair iddiaların asılsız olduğu belirtilen açıklamada, lisedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.