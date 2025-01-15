Okul servis ücretleri ne kadar olacak? Okul servis ücretine ne kadar zam geldi, yüzde kaç zam geldi?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin son toplantısında İBB'nin İstanbul'da ulaşıma zam yapıldı. Böylece toplu ulaşıma yüzde 35 zamlandı. Okula giderken servis kullanan öğrenciler zamlı okul servis ücretleri araştırması yapıyor. Son toplu taşıma zammının ardından gözler "2025 yeni okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna çevrildi. İşte 2025 İstanbul servis ücretlerine ilişkin detaylar...
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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerinin gözü okul servis ücretlerine çevrildi. Son ulaşım zammının ardından toplu taşıma, taksi ve okul servis ücretlerin zam geldi. Okul servislerinin ise 0-1 kilometre ücreti 2 bin 605 TL oldu. İşte 2025 okul servisleri kısa ve uzun mesafe kilometre ücreti...
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OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR OLDU?
Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 35 zamla 1931,40 liradan 2 bin 605'e, personel servis ücretleri ise 1004 liradan 1355'e çıkarıldı.
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YENİ ÜCRETLER NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Yeni tarife ücretlerinin 18 Ocak'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
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